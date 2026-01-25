  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 25.1.2026Meniny má Gejza
Bratislava

Trump: Pri operácii vo Venezuele Spojeným štátom pomohla tajná zbraň

  • DNES - 9:17
  • Washington
Trump: Pri operácii vo Venezuele Spojeným štátom pomohla tajná zbraň

Rozhodujúcu úlohu v americkej vojenskej operácii vo Venezuele, ktorá viedla k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura, zohrala tajná zbraň.

Americký prezident Donald Trump to povedal v rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v sobotu. Zbraň označil ako „Discombobulator“.

Vysvetlil, že táto zbraň „znefunkčnila (nepriateľské) zariadenia“. Podľa jeho slov rušička vyradila venezuelské vybavenie, čo zabránilo venezuelským bezpečnostným silám reagovať na útok USA a umožnilo im zajať Madura.

Nikdy neodpálili svoje rakety. Mali ruské a čínske rakety, ale žiadnu neodpálili. Prišli sme, oni stlačili tlačidlá a nič nefungovalo. Boli na nás pripravení,“ uviedol.

Dňa 3. januára prezident USA Donald Trump oznámil vojenskú operáciu v Caracase, ktorá viedla k zadržaniu Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej americkými silami. Dva dni neskôr sa obaja postavili pred federálny súd v americkom štáte New York, kde čelia obvineniam z údajnej účasti na obchodovaní s drogami.

Podľa venezuelských orgánov pri operácii zahynulo najmenej 100 ľudí vrátane venezuelských a kubánskych príslušníkov bezpečnostných zložiek.

V americkej tlači sa však podľa agentúry DPA objavili aj iné vysvetlenia zlyhania venezuelskej obrany. Denník New York Times citoval amerických úradníkov, ktorí uviedli, že najmodernejšie ruské protivzdušné systémy Venezuely neboli pripojené k radaru v čase, keď sa nad Caracasom objavili americké vrtuľníky. Venezuela mala totiž údajne ťažkosti s údržbou ruského vybavenia.

Okrem toho pred zajatím Madura americká armáda údajne bombardovala miesta, kde boli umiestnené ruské pozemné protivzdušné systémy Buk-M2.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump:USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou

Trump:USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou

DNES - 9:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že uvalí 100-percentné clá na Kanadu, v prípade, že uzavrie obchodnú dohodu s Čínou.

Ghebreyesus: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé

Ghebreyesus: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé

DNES - 5:13Zahraničné

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyhlásil, že dôvody, ktoré Spojené štáty uviedli v súvislosti s odchodom z medzinárodnej organizácie, „nie sú pravdivé“.

Požiar v obytnej budove v New Yorku si vyžiadal jednu obeť

Požiar v obytnej budove v New Yorku si vyžiadal jednu obeť

DNES - 5:12Zahraničné

Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 14 utrpelo zranenia po tom, čo výbuch spôsobený únikom plynu v sobotu nadránom spôsobil požiar v horných poschodiach obytného výškového domu v meste New York.

Blanár: Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru

Blanár: Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru

DNES - 2:47Zahraničné

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

Vosveteit.sk
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovoríHarvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a MerckmRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formuPrielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimiAKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkciaMicrosoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhodaVedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvodeŽivot na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
Pozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovoryPozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovory
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP