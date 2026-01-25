Trump: Pri operácii vo Venezuele Spojeným štátom pomohla tajná zbraň
- DNES - 9:17
- Washington
Rozhodujúcu úlohu v americkej vojenskej operácii vo Venezuele, ktorá viedla k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura, zohrala tajná zbraň.
Americký prezident Donald Trump to povedal v rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v sobotu. Zbraň označil ako „Discombobulator“.
Vysvetlil, že táto zbraň „znefunkčnila (nepriateľské) zariadenia“. Podľa jeho slov rušička vyradila venezuelské vybavenie, čo zabránilo venezuelským bezpečnostným silám reagovať na útok USA a umožnilo im zajať Madura.
„Nikdy neodpálili svoje rakety. Mali ruské a čínske rakety, ale žiadnu neodpálili. Prišli sme, oni stlačili tlačidlá a nič nefungovalo. Boli na nás pripravení,“ uviedol.
Dňa 3. januára prezident USA Donald Trump oznámil vojenskú operáciu v Caracase, ktorá viedla k zadržaniu Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej americkými silami. Dva dni neskôr sa obaja postavili pred federálny súd v americkom štáte New York, kde čelia obvineniam z údajnej účasti na obchodovaní s drogami.
Podľa venezuelských orgánov pri operácii zahynulo najmenej 100 ľudí vrátane venezuelských a kubánskych príslušníkov bezpečnostných zložiek.
V americkej tlači sa však podľa agentúry DPA objavili aj iné vysvetlenia zlyhania venezuelskej obrany. Denník New York Times citoval amerických úradníkov, ktorí uviedli, že najmodernejšie ruské protivzdušné systémy Venezuely neboli pripojené k radaru v čase, keď sa nad Caracasom objavili americké vrtuľníky. Venezuela mala totiž údajne ťažkosti s údržbou ruského vybavenia.
Okrem toho pred zajatím Madura americká armáda údajne bombardovala miesta, kde boli umiestnené ruské pozemné protivzdušné systémy Buk-M2.
