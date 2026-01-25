  • Články
Bratislava

Trump:USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou

  • DNES - 9:09
  • Washington
Trump:USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že uvalí 100-percentné clá na Kanadu, v prípade, že uzavrie obchodnú dohodu s Čínou. Varoval tiež kanadského premiéra Marka Carneyho, že takáto dohoda ohrozí jeho krajinu.

Čína Kanadu úplne pohltí, zničí jej podniky, spoločenskú štruktúru a všeobecný spôsob života,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Ak Kanada uzavrie dohodu s Čínou, USA okamžite uvalia 100-percentné clá na všetky kanadské tovary a produkty dovážané do Spojených štátov,“ varoval.

Hoci Carney priamo nespomenul Trumpove vyhrážky, vo svojom sobotňajšom videu vyzval Kanaďanov, aby nakupovali domáce produkty. „Nemôžeme kontrolovať, čo robia iné národy, ale môžeme byť našimi vlastnými najlepšími zákazníkmi,“ povedal.

Kanadský premiér tento mesiac navštívil Čínu, aby obnovil napäté vzťahy medzi krajinami a dosiahol obchodnú dohodu s druhým najväčším obchodným partnerom Kanady po USA. Krajiny sa napokon dohodli na vzájomnom znížení ciel na svoje výrobky a Čína sa zároveň zaviazala, že umožní kanadským návštevníkom vstup do krajiny bez víz.

Hneď po Carneyho ceste do Číny sa Trump vyjadril podpornými slovami. „Je dobré, že podpísal obchodnú dohodu,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Ak môžete uzavrieť dohodu s Čínou, mali by ste to urobiť,“ zdôraznil vtedy.

Napätie medzi USA a Kanadou však v posledných dňoch narastá po Carneyho kritike Trumpovho záujmu o Grónsko.

V sobotu šéf Bieleho domu naznačil, že Čína sa pokúsi využiť Kanadu na obídenie amerických ciel. „Ak si guvernér Carney myslí, že urobí z Kanady ‚prístav‘, cez ktorý bude Čína posielať tovar a výrobky do Spojených štátov, veľmi sa mýli,“ povedal Trump, pričom titul ‚guvernér‘ použil ako narážku na svoje predchádzajúce vyhlásenia, že Kanada by sa mala stať súčasťou USA.

Posledná vec, ktorú svet potrebuje, je, aby Čína prevzala kontrolu nad Kanadou. To sa NESTANE, ani len sa k tomu nepriblíži!“ uviedol Trump vo svojom druhom príspevku v ten istý deň.

Kanadský minister zodpovedný za obchod medzi Kanadou a USA Dominic LeBlanc na platforme X zároveň v sobotu zdôraznil, že Kanada neusiluje „o žiadnu dohodu o voľnom obchode s Čínou“. Dodal, že počas rokovaní s Pekingom dosiahli len riešenie niekoľkých dôležitých colných otázok.

Zdroj: Info.sk, TASR
