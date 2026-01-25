  • Články
Požiar v obytnej budove v New Yorku si vyžiadal jednu obeť

  • DNES - 5:12
  • New York
Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 14 utrpelo zranenia po tom, čo výbuch spôsobený únikom plynu v sobotu nadránom spôsobil požiar v horných poschodiach obytného výškového domu vo štvrti Bronx v americkom meste New York. Podľa hasičského zboru na mieste zasahovalo viac ako 200 hasičov a záchranárov.

Náčelník hasičského zboru John Esposito uviedol, že hasiči preverovali hlásenia o zápachu plynu na horných podlažiach 17-poschodovej budovy v Bronxe, keď došlo k výbuchu. Dodal, že došlo k rozsiahlym škodám a požiarom v približne desiatich bytoch na 16. a 17. poschodí. Požiar sa podľa neho podarilo uhasiť až po štyroch hodinách.

Úrady uviedli, že budova prechádzala renováciou a práce na systéme plynového vedenia boli riadne dokončené a skontrolované. Príčina výbuchu sa preto stále vyšetruje. Budova je od roku 2024 v súkromnej správe, doplnili úrady.

Primátor mesta Zohran Mamdani informoval, že všetkých 148 bytov bolo evakuovaných.

Zdroj: Info.sk, TASR
