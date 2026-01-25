Požiar v obytnej budove v New Yorku si vyžiadal jednu obeť
- DNES - 5:12
- New York
Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 14 utrpelo zranenia po tom, čo výbuch spôsobený únikom plynu v sobotu nadránom spôsobil požiar v horných poschodiach obytného výškového domu vo štvrti Bronx v americkom meste New York. Podľa hasičského zboru na mieste zasahovalo viac ako 200 hasičov a záchranárov.
Náčelník hasičského zboru John Esposito uviedol, že hasiči preverovali hlásenia o zápachu plynu na horných podlažiach 17-poschodovej budovy v Bronxe, keď došlo k výbuchu. Dodal, že došlo k rozsiahlym škodám a požiarom v približne desiatich bytoch na 16. a 17. poschodí. Požiar sa podľa neho podarilo uhasiť až po štyroch hodinách.
Úrady uviedli, že budova prechádzala renováciou a práce na systéme plynového vedenia boli riadne dokončené a skontrolované. Príčina výbuchu sa preto stále vyšetruje. Budova je od roku 2024 v súkromnej správe, doplnili úrady.
Primátor mesta Zohran Mamdani informoval, že všetkých 148 bytov bolo evakuovaných.
Ghebreyesus: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyhlásil, že dôvody, ktoré Spojené štáty uviedli v súvislosti s odchodom z medzinárodnej organizácie, „nie sú pravdivé“.
Blanár: Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru
Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Pri protiimigračnom zásahu v Minneapolise zastrelili muža, vyvolalo to protesty
Federálni imigrační agenti zastrelili v sobotu v Minneapolise 37-ročného muža, čo vyvolalo ďalšie protesty v meste, kde došlo k smrtiacej streľbe pri protiimigračnom zásahu už pred niekoľkými týždňami.
Trump: USA získajú suverenitu nad územím svojich základní v Grónsku
Spojené štáty získajú suverenitu nad oblasťami Grónska, kde sa nachádzajú americké vojenské základne.