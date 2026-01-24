Trump: USA získajú suverenitu nad územím svojich základní v Grónsku
- DNES - 20:42
- Washington
Spojené štáty získajú suverenitu nad oblasťami Grónska, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Prezident USA Donald Trump to povedal v rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v sobotu.
„Budeme mať všetko, čo chceme. Vedieme zaujímavé rozhovory,“ povedal šéf Bieleho domu, ktorý mesiace vyvíjal tlak na Dánsko s tvrdením, že Spojené štáty potrebujú získať celé Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti v regióne Arktídy.
Téma Grónska dominovala Trumpovej ceste na tohtotýždňovú konferenciu Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose a americký prezident po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil, že existuje „rámec“ dohody.
Jeden z návrhov, o ktorých sa diskutuje, by neznamenal úplnú kontrolu Spojených štátov nad Grónskom, ale umožnil by Washingtonu uplatňovať „suverenitu“ nad vojenskými základňami na tomto ostrove, ako je oficiálne vesmírna základňa Pituffik.
Takéto riešenie by bolo založené na dohode o britských vojenských základniach na Cypre, ktoré sú považované za britské územie, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou pre New York Post.
Nie je jasné, či Grónsko s takýmto plánom súhlasí. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen vo štvrtok povedal, že suverenitu pre americké vojenské základne nepodporuje.
Pri protiimigračnom zásahu v Minneapolise zastrelili muža, vyvolalo to protesty
Federálni imigrační agenti zastrelili v sobotu v Minneapolise 37-ročného muža, čo vyvolalo ďalšie protesty v meste, kde došlo k smrtiacej streľbe pri protiimigračnom zásahu už pred niekoľkými týždňami.
Trump telefonoval so Starmerom, vyzdvihol britských vojakov v Afganistane
Americký prezident Donald Trump v sobotu zjavne ponúkol Spojenému kráľovstvu zmierenie v spore okolo pôsobenia britských vojakov v Afganistane, keď ich označil za „jedných z najväčších bojovníkov“.
Pápež upozornil na riziká algoritmov umelej inteligencie
Pápež Lev XIV. v sobotu zdôraznil riziká generatívnej umelej inteligencie v tom, ako by mohla ovládnuť ľudské identity a vzťahy, ovplyvňovať verejnú mienku a prehlbovať spoločenskú polarizáciu.
ICE pri protiimigračných zásahoch v USA postrelila muža, zraneniam podľahol
Agenti amerického Imigračného a colného úradu postrelili v Minneapolise ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov vlády prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v sobotu guvernér štátu Minnesota Tim Walz.