Trump telefonoval so Starmerom, vyzdvihol britských vojakov v Afganistane
- DNES - 20:22
- Washington/Londýn
Americký prezident Donald Trump v sobotu zjavne ponúkol Spojenému kráľovstvu zmierenie v spore okolo pôsobenia britských vojakov v Afganistane, keď ich označil za „jedných z najväčších bojovníkov“. Telefonoval tiež s britským premiérom Keirom Starmerom.
Viaceré európske krajiny reagovali ostro na tvrdenia Trumpa, že vojaci iných krajín NATO sa počas misie v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre Fox News odvysielanom vo štvrtok tiež zopakoval svoj názor, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú.
Starmer v piatok vyjadrenia Trumpa odsúdil ako urážlivé s tým, že spôsobili veľkú bolesť príbuzným britských vojakov, ktorí boli v Afganistane zabití alebo zranení. Podobne sa vyjadrili aj predstavitelia Dánska, Francúzska, Nemecka či Talianska.
Trump v sobotu zjavne svoj postoj zmenil, aspoň pokiaľ ide o britských vojakov. „Skvelí a veľmi odvážni vojaci Spojeného kráľovstva budú vždy stáť pri Spojených štátoch amerických,“ napísal na sociálnej sieti. „V Afganistane ich zomrelo 457, mnohí utrpeli ťažké zranenia a patrili k najväčším zo všetkých bojovníkov. Je to puto príliš silné na to, aby sa mohli niekedy zlomiť,“ vyhlásil.
Starmer v sobotu s Trumpom aj telefonoval, oznámila jeho kancelária. „Premiér hovoril o odvážnych a hrdinských britských a amerických vojakoch, ktorí bojovali bok po boku v Afganistane a z ktorých mnohí sa nikdy nevrátili domov,“ uviedol hovorca Downing Street. „Nikdy nesmieme zabudnúť na ich obetu,“ doplnil s tým, že lídri diskutovali aj o posilnení bezpečnosti v Arktíde i dôležitosti bilaterálnych vzťahov.
Vojenským zásahom v Afganistane Spojené štáty a ich spojenci reagovali na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Ide o jediný prípad v histórii NATO, keď členský štát aktivoval článok päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Na misiách v Afganistane sa za 20 rokov v rôznej miere podieľali všetky členské krajiny NATO vrátane Slovenska, ako aj početné iné štáty.
Pri protiimigračnom zásahu v Minneapolise zastrelili muža, vyvolalo to protesty
Federálni imigrační agenti zastrelili v sobotu v Minneapolise 37-ročného muža, čo vyvolalo ďalšie protesty v meste, kde došlo k smrtiacej streľbe pri protiimigračnom zásahu už pred niekoľkými týždňami.
Trump: USA získajú suverenitu nad územím svojich základní v Grónsku
Spojené štáty získajú suverenitu nad oblasťami Grónska, kde sa nachádzajú americké vojenské základne.
Pápež upozornil na riziká algoritmov umelej inteligencie
Pápež Lev XIV. v sobotu zdôraznil riziká generatívnej umelej inteligencie v tom, ako by mohla ovládnuť ľudské identity a vzťahy, ovplyvňovať verejnú mienku a prehlbovať spoločenskú polarizáciu.
ICE pri protiimigračných zásahoch v USA postrelila muža, zraneniam podľahol
Agenti amerického Imigračného a colného úradu postrelili v Minneapolise ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov vlády prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v sobotu guvernér štátu Minnesota Tim Walz.