ICE pri protiimigračných zásahoch v USA postrelila muža, zraneniam podľahol

  • DNES - 18:25
  • Washington
ICE pri protiimigračných zásahoch v USA postrelila muža, zraneniam podľahol

Agenti amerického Imigračného a colného úradu (ICE) postrelili v Minneapolise ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov vlády prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v sobotu guvernér štátu Minnesota Tim Walz. Agentúra AP informuje, že podľa nemocničných záznamov išlo o 51-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol.

Walz v príspevku na platforme X uviedol, že po streľbe bol v kontakte s Bielym domom a vyzval Trumpa, aby ukončil tvrdé zásahy v Minnesote. „Stiahnite tisíce násilných príslušníkov (ICE) z Minnesoty. Okamžite,“ zdôraznil guvernér.

Hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti USA Tricia McLaughlinová pre AP ozrejmila, že obeť mala zbraň s dvomi zásobníkmi. Po streľbe sa na mieste zhromaždili okoloidúci a na agentov ICE kričali vulgárne výrazy a posielali ich domov.

Streľba sa odohrala uprostred rozsiahlych protestov v oblasti Minneapolis-Saint Paul, ktoré sa začali 7. januára, keď bola zastrelená 37-ročná Renee Goodová.

Zdroj: Info.sk, TASR
