Bratislava

Generál: NATO posilní zásoby na východnom krídle, nasadí robotické systémy

  • DNES - 17:42
  • Brusel
Generál: NATO posilní zásoby na východnom krídle, nasadí robotické systémy

Severoatlantická aliancia (NATO) plánuje na svojom východnom krídle skladovať výrazne viac zbraní a munície, ako aj vytvoriť novú obrannú zónu s robotickou a automatizovanou technikou.

Cieľom je posilniť odstrašovanie Ruska, uviedol vysokopostavený dôstojník NATO pre nemecké noviny Welt am Sonntag, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.

Na základe novej viacvrstvovej obrannej koncepcie by sa Aliancia snažila v počiatočnej fáze spomaliť alebo zastaviť útočníka pomocou systémov moderných technologických systémov. Na hranici NATO s Ruskom a Bieloruskom by mala vzniknúť zóna, ktorú by chránili prevažne diaľkovo ovládané alebo poloautomatické systémy a ktorú by protivník musel pred ďalším postupom najskôr prekonať.

Nemecký brigádny generál Thomas Lowin, zástupca náčelníka štábu Spojeneckého veliteľstva pozemných síl (LANDCOM) v tureckom Izmire, pre Welt am Sonntag povedal, že sledovacia technika pozdĺž východného krídla by pozostávala z prístrojov zbierajúcich údaje v pozemnom, vzdušnom, vesmírnom a digitálnom priestore.

Tieto informácie by potom mali spojenci NATO k dispozícii v reálnom čase. Používať by sa podľa generála mohli stacionárne a mobilné systémy, ako sú radary, akustické a optické senzory či dáta zo satelitov, dronov a prieskumných lietadiel.

Priamo na hraniciach podľa Lowina NATO plánuje zriadiť „akúsi horúcu zónu“ s cieľom včas zastaviť nepriateľský útok. V oblasti by mohli byť nasadené ozbrojené drony, poloautomatické bojové vozidlá, robotické systémy a automatizované systémy protivzdušnej obrany. „Tieto prepojené systémy sú navrhnuté tak, aby nepriateľa rýchlo zastavili, obmedzili jeho možnosti konať a spoľahlivo ho zbavili bojovej sily a iniciatívy,“ uviedol Lowin.

Generál však zdôraznil, že rozhodnutia o použití sily by stále robili ľudia. Napriek rastúcemu využívaniu automatizácie sa podľa neho počty vojakov neznížia. „Len bezpilotnými systémami nemožno trvalo odradiť alebo zastaviť nepriateľa,“ uviedol. „Nakoniec je to vždy tak, že vojaci bojujú proti vojakom,“ doplnil.

Oficiálnym názvom koncepcie je Eastern Flank Deterrence Line (Odstrašujúca línia na východnom krídle). Podľa Lowina zohľadňuje skúsenosti Ukrajiny v boji proti Rusku. Zodpovednými za realizáciu sú predovšetkým členské štáty Aliancie.

Zdroj: Info.sk, TASR
