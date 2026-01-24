Macron chce, aby od septembra platil zákaz sociálnych sietí pre ľudí do 15 rokov
- DNES - 16:41
- Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa svojich vlastných slov požiadal vládu o zrýchlenie legislatívneho postupu týkajúceho sa zákazu používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov.
V sobotu zároveň oznámil, že chce, aby sa zákaz uplatňoval od začiatku budúceho školského roka, teda od septembra.
„Požiadal som vládu, aby aktivovala zrýchlený postup, aby to mohlo prebehnúť čo najrýchlejšie,“ povedal Macron vo videu zverejnenom televíziou BFM.
Francúzski poslanci predložia v parlamente návrh na tento zákaz v pondelok.
Prezident okrem tohto zákazu podporuje aj zákaz používania mobilných telefónov žiakmi v školách. „Mozgy našich detí a adolescentov nie sú na predaj ani na manipuláciu, ani zo strany amerických platforiem, ani čínskych algoritmov,“ uviedol.
Macron ešte v júni povedal, že chce presadzovať na úrovni Európskej únie zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ohlásil to po smrteľnom útoku 14-ročného študenta na škole v meste Nogent na východe Francúzska.
Austrália v decembri ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete ako Instagram, TikTok či platformu YouTube. Podľa nariadenia musia veľké platformy odstrániť účty všetkých používateľov pod stanoveným vekom.
Legislatívne obmedziť používanie sociálnych sietí chce aj Poľsko. Poslanecký klub Občianskej koalície (KO) premiéra Donalda Tuska chce do konca februára dokončiť návrh a predložiť ho ako poslaneckú iniciatívu.
Aj poslanci Európskeho parlamentu v novembri minulého roka vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete.
