Juraj Blanár odsúdil útoky na Ukrajinu, vyzval Ruskú federáciu, aby prestala

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odsúdil útoky Ruska na energetické ciele na Ukrajine. Telefonicky vyjadril účasť ukrajinskému veľvyslancovi Myroslavovi Kastranovi a solidaritu s civilistami.

Objasnil, že rezort diplomacie bude protest voči porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva tlmočiť veľvyslanectvu Ruskej federácie na Slovensku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Po opakovaných útokoch Ruskej federácie na energetické ciele na Ukrajine vyjadrujem solidaritu s civilistami, ktorí sú vystavení utrpeniu počas týchto mrazivých dní. Odsudzujem tieto útoky, ktorých dôsledky sú fatálne práve počas zimného obdobia, a vyzývam Ruskú federáciu, aby prestala s týmto nehumánnym prístupom a aby rešpektovala medzinárodné humanitárne právo,“ uviedol Blanár. Zdôraznil, že v žiadnom konflikte by civilisti nemali takto trpieť.

Spomenul, že Slovenská republika dodala len za január tohto roka dvakrát viac urgentnej elektrickej energie Ukrajine ako za minulý rok. „Rovnako som už v decembri uvoľnil pol milióna eur pre ukrajinské veľvyslanectvo v Bratislave, aby mohlo nakúpiť od slovenských dodávateľov 38 veľkých generátorov, ktoré sú schopné vyrobiť elektrickú energiu pre väčšie celky ako školy, škôlky a nemocnice,“ spresnil. Blanára Kastranov podľa jeho slov informoval, že väčšina generátorov od slovenských dodávateľov slúži v Sumskej oblasti, aby zmierňovali výpadky elektrickej energie a dôsledky mrazivého počasia.

Po ruských útokoch na Ukrajinu zostalo viac než 1,2 milióna ľudí bez dodávok elektriny. V hlavnom meste Kyjev je približne 6000 budov bez vykurovania. Údery už odsúdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, zatiaľ čo sa v Spojených arabských emirátoch má uskutočniť druhý deň rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov s cieľom ukončiť vojnu.

Zdroj: Info.sk, TASR
