Švajčiarsko: Úrady prepustili z väzby spolumajiteľa baru v Crans-Montane
- DNES - 13:04
- Bern
Švajčiarske úrady v piatok prepustili na kauciu spolumajiteľa baru Le Constellation v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana.
Počas novoročných osláv tam v dôsledku požiaru zahynulo 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia. Rodiny obetí i talianska premiérka vyjadrili nespokojnosť s prepustením, informuje agentúra Reuters.
Spolumajiteľa Jacquesa Morettiho a jeho ženu Jessicu úrady vyšetrujú pre zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti. Mnohí preživší požiar sú s vážnymi popáleninami stále hospitalizovaní.
Súd rozhodol o zrušení väzby pre Morettiho po opätovnom vypočúvaní manželov, ktoré sa uskutočnilo v utorok a v stredu. Prokuratúra požadovala kauciu vo výške 200.000 švajčiarskych frankov (približne 215.000 eur) a súd ju označil za primeranú a odstrašujúcu. Platba bola prevedená v piatok a Moretti sa okrem toho musí každý deň hlásiť na policajnej stanici. Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila rozhodnutie o prepustení za „urážku pamiatky obetí novoročnej tragédie a tiež urážku ich rodín, ktoré zasiahla strata blízkych“.
„Talianska vláda bude požadovať od švajčiarskych úradov vysvetlenie toho, čo sa stalo,“ napísala Meloniová na platforme X. Medzi obeťami bolo šesť Talianov a ďalších desať utrpelo zranenia. Právni zástupcovia rodín obetí takisto uviedli, že majú ťažkosti pochopiť nariadenie súdu a že sa klienti obávajú zasahovania do dôkazov.
Majitelia vyjadrili smútok nad tragédiou a uviedli, že budú spolupracovať s prokuratúrou, čo potvrdil aj ich právnik v písomnom stanovisku. Prokuratúra vypočúvala majiteľov ohľadom bezpečnosti podniku a jeho renovácií a zároveň nariadila prehliadky, zaistenie dôkazov i majetku.
Hnutie ANO zvolilo Andreja Babiša za svojho predsedu
České vládne hnutie ANO si v sobotu na celoštátnom sneme v Prahe opätovne zvolilo svojho zakladateľa a premiéra Andreja Babiša za predsedu.
Babiš: Vládna koalícia by mala predstaviť svojho kandidáta na českého prezidenta
Vládna koalícia by mala v budúcom roku predstaviť svojho kandidáta na post českého prezidenta, vyhlásil v sobotu na celoštátnom sneme hnutia ANO v Prahe premiér Andrej Babiš.
Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších
Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 82 je nezvestných po zosuve pôdy v indonézskej provincii Západná Jáva.
Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov
Viac než desať amerických štátov vyhlásilo výnimočný stav pred príchodom zimnej búrky, ktorá by mohla byť jednou z najintenzívnejších za posledné roky.