  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 24.1.2026Meniny má Timotej
Bratislava

Švajčiarsko: Úrady prepustili z väzby spolumajiteľa baru v Crans-Montane

  • DNES - 13:04
  • Bern
Švajčiarsko: Úrady prepustili z väzby spolumajiteľa baru v Crans-Montane

Švajčiarske úrady v piatok prepustili na kauciu spolumajiteľa baru Le Constellation v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana.

Počas novoročných osláv tam v dôsledku požiaru zahynulo 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia. Rodiny obetí i talianska premiérka vyjadrili nespokojnosť s prepustením, informuje agentúra Reuters.

Spolumajiteľa Jacquesa Morettiho a jeho ženu Jessicu úrady vyšetrujú pre zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti. Mnohí preživší požiar sú s vážnymi popáleninami stále hospitalizovaní.

Súd rozhodol o zrušení väzby pre Morettiho po opätovnom vypočúvaní manželov, ktoré sa uskutočnilo v utorok a v stredu. Prokuratúra požadovala kauciu vo výške 200.000 švajčiarskych frankov (približne 215.000 eur) a súd ju označil za primeranú a odstrašujúcu. Platba bola prevedená v piatok a Moretti sa okrem toho musí každý deň hlásiť na policajnej stanici. Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila rozhodnutie o prepustení za „urážku pamiatky obetí novoročnej tragédie a tiež urážku ich rodín, ktoré zasiahla strata blízkych“.

Talianska vláda bude požadovať od švajčiarskych úradov vysvetlenie toho, čo sa stalo,“ napísala Meloniová na platforme X. Medzi obeťami bolo šesť Talianov a ďalších desať utrpelo zranenia. Právni zástupcovia rodín obetí takisto uviedli, že majú ťažkosti pochopiť nariadenie súdu a že sa klienti obávajú zasahovania do dôkazov.

Majitelia vyjadrili smútok nad tragédiou a uviedli, že budú spolupracovať s prokuratúrou, čo potvrdil aj ich právnik v písomnom stanovisku. Prokuratúra vypočúvala majiteľov ohľadom bezpečnosti podniku a jeho renovácií a zároveň nariadila prehliadky, zaistenie dôkazov i majetku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hnutie ANO zvolilo Andreja Babiša za svojho predsedu

Hnutie ANO zvolilo Andreja Babiša za svojho predsedu

DNES - 13:11Zahraničné

České vládne hnutie ANO si v sobotu na celoštátnom sneme v Prahe opätovne zvolilo svojho zakladateľa a premiéra Andreja Babiša za predsedu.

Babiš: Vládna koalícia by mala predstaviť svojho kandidáta na českého prezidenta

Babiš: Vládna koalícia by mala predstaviť svojho kandidáta na českého prezidenta

DNES - 11:37Zahraničné

Vládna koalícia by mala v budúcom roku predstaviť svojho kandidáta na post českého prezidenta, vyhlásil v sobotu na celoštátnom sneme hnutia ANO v Prahe premiér Andrej Babiš.

Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších

Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších

DNES - 7:56Zahraničné

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 82 je nezvestných po zosuve pôdy v indonézskej provincii Západná Jáva.

Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov

Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov

DNES - 6:55Zahraničné

Viac než desať amerických štátov vyhlásilo výnimočný stav pred príchodom zimnej búrky, ktorá by mohla byť jednou z najintenzívnejších za posledné roky.

Vosveteit.sk
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhodaVedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvodeŽivot na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
Pozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovoryPozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovory
Táto bežná tabletka, ktorú berieme proti bolesti, má aj iný efekt. Vedci skúmajú jej vzťah k rakovineTáto bežná tabletka, ktorú berieme proti bolesti, má aj iný efekt. Vedci skúmajú jej vzťah k rakovine
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linkuCez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedciTento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP