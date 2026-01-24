  • Články
Sobota, 24.1.2026
Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je pre nehodu neprejazdná

  • DNES - 12:26
  • Slanec
Cesta II. triedy medzi obcami Slanec a Rákoš v okrese Košice-okolie je aktuálne pre nehodu uzavretá.

Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Z miesta hlásia aj zranené osoby.

Policajné hliadky odkláňajú dopravu v obci Bohdanovce na Ruskov a následne Slančík a v obci Slanec na Slančík a následne na Ruskov. Polícia uviedla, že na mieste sa zrazili tri osobné vozidlá so šiestimi účastníkmi. Podľa prvotných informácií utrpeli zranenia traja ľudia vrátane jedného dieťaťa. „Zranené osoby boli prevezené na ošetrenie rýchlou lekárskou pomocou. Žiadame vodičov o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov polície a využitie obchádzkových trás,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
