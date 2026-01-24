Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je pre nehodu neprejazdná
Cesta II. triedy medzi obcami Slanec a Rákoš v okrese Košice-okolie je aktuálne pre nehodu uzavretá.
Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Z miesta hlásia aj zranené osoby.
Policajné hliadky odkláňajú dopravu v obci Bohdanovce na Ruskov a následne Slančík a v obci Slanec na Slančík a následne na Ruskov. Polícia uviedla, že na mieste sa zrazili tri osobné vozidlá so šiestimi účastníkmi. Podľa prvotných informácií utrpeli zranenia traja ľudia vrátane jedného dieťaťa. „Zranené osoby boli prevezené na ošetrenie rýchlou lekárskou pomocou. Žiadame vodičov o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov polície a využitie obchádzkových trás,“ dodala polícia.
Úmrtie: Vo veku 68 rokov zomrel bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek
Vo veku 68 rokov zomrel v sobotu v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe významný vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) SAV a bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek.
SHMÚ: Na celom území Slovenska sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica
Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.
Danko: Prvý zákon, ktorý schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku NR SR
Vzhľadom na roztržky poslancov, ktoré sa takmer skončili fyzickou konfrontáciou, považuje za nevyhnutné, aby bola prvým schváleným zákonom na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu novela rokovacieho poriadku NR SR.
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov
Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.