Úmrtie: Vo veku 68 rokov zomrel bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek
Vo veku 68 rokov zomrel v sobotu v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe významný vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) SAV a bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek.
Bol globálne jedným z najcitovanejších slovenských vedcov a jeho vedecké dielo je prínosom do celosvetového poznania v oblasti molekulárnej biológie a experimentálnej onkológie. V ostatnej dobe sa ako spoluobjaviteľ nádorového biomarkera CA9 venoval vývoju protinádorovej liečby, ktorú mu osud nedovolil zavŕšiť.
Jaromír Pastorek sa narodil 18. marca 1957 v Nových Zámkoch. Z prírodných vied získal v roku 1982 na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského titul doktora (RNDr.). Kandidatúru (CSc.) v roku 1988, aj titul doktora vied (DrSc.) v roku 1998 získal v odbore virológia na VÚ SAV. Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg.
V roku 1982 nastúpil Jaromír Pastorek na VÚ SAV, kde bol najprv ašpirant, neskôr vedúci oddelenia molekulárnej biológie a zástupca riaditeľa VÚ SAV v rokoch 1992 až 2001. Riaditeľom VÚ bol od roku 2001 do roku 2009. Od 2009 do 2014 roku bol predsedom SAV. V roku 2015 sa stal splnomocnencom Vlády SR pre výskum a inovácie.
Je nositeľom viacerých ocenení. Získal ocenenie Vedec roka 2001, v roku 2007 ho agentúra ARRA zaradila do vedeckej špičky SR v biológii a v roku 2008 získal cenu Literárneho fondu za vedecký ohlas. Bol členom Učenej spoločnosti SAV a Európskej akadémie vied a umení.
Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je pre nehodu neprejazdná
Cesta II. triedy medzi obcami Slanec a Rákoš v okrese Košice-okolie je aktuálne pre nehodu uzavretá.
SHMÚ: Na celom území Slovenska sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica
Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.
Danko: Prvý zákon, ktorý schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku NR SR
Vzhľadom na roztržky poslancov, ktoré sa takmer skončili fyzickou konfrontáciou, považuje za nevyhnutné, aby bola prvým schváleným zákonom na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu novela rokovacieho poriadku NR SR.
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov
Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.