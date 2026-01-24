  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Bratislava

  • DNES - 12:15
  • Bratislava
Úmrtie: Vo veku 68 rokov zomrel bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek

Vo veku 68 rokov zomrel v sobotu v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe významný vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) SAV a bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek.

Bol globálne jedným z najcitovanejších slovenských vedcov a jeho vedecké dielo je prínosom do celosvetového poznania v oblasti molekulárnej biológie a experimentálnej onkológie. V ostatnej dobe sa ako spoluobjaviteľ nádorového biomarkera CA9 venoval vývoju protinádorovej liečby, ktorú mu osud nedovolil zavŕšiť.

Jaromír Pastorek sa narodil 18. marca 1957 v Nových Zámkoch. Z prírodných vied získal v roku 1982 na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského titul doktora (RNDr.). Kandidatúru (CSc.) v roku 1988, aj titul doktora vied (DrSc.) v roku 1998 získal v odbore virológia na VÚ SAV. Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg.

V roku 1982 nastúpil Jaromír Pastorek na VÚ SAV, kde bol najprv ašpirant, neskôr vedúci oddelenia molekulárnej biológie a zástupca riaditeľa VÚ SAV v rokoch 1992 až 2001. Riaditeľom VÚ bol od roku 2001 do roku 2009. Od 2009 do 2014 roku bol predsedom SAV. V roku 2015 sa stal splnomocnencom Vlády SR pre výskum a inovácie.

Je nositeľom viacerých ocenení. Získal ocenenie Vedec roka 2001, v roku 2007 ho agentúra ARRA zaradila do vedeckej špičky SR v biológii a v roku 2008 získal cenu Literárneho fondu za vedecký ohlas. Bol členom Učenej spoločnosti SAV a Európskej akadémie vied a umení.

Zdroj: Info.sk, TASR
