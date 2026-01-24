  • Články
Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky

  • DNES - 12:07
  • Wiesbaden
Elektromobilita v Nemecku naďalej zostáva predovšetkým otázkou peňaženky. Analýza spolkového štatistického úradu Destatis poukázala na jasnú súvislosť medzi vysokým príjmom domácnosti a kúpou elektromobilu.

V roku 2023 vlastnilo elektromobil alebo plug-in hybrid len 1,3 % domácností s mesačným čistým príjmom nižším ako 2600 eur. Naopak, v prípade domácností s čistým príjmom nad 5000 eur to bolo už 13 %. Elektromobil si obzvlášť často vyberali páry s deťmi. Medzi nimi tento podiel dosiahol 11,5 %, zatiaľ čo u párov bez detí to bolo 7,5 %. Slabé zastúpenie nízkopríjmových skupín pravdepodobne súvisí s vysokými cenami elektromobilov a obmedzenou dostupnosťou lacných ojazdených modelov. Len 15,2 % majiteľov elektromobilov v Nemecku si kúpilo svoje vozidlo z druhej ruky, zatiaľ čo ostatní si zaobstarali alebo prenajali nové vozidlo.

Výsledky pochádzajú z prieskumu príjmov a spotreby, ktorý uskutočnil štatistický úrad na vzorke 54.000 domácností. Vlastné auto má v Nemecku približne 80 % domácností. Na základe vzorky z roku 2023 bolo približne 6 % z nich vybavených elektrickým pohonom.

Nemecká vláda pripravuje nový program na podporu kúpy elektrických áut. Má opäť zahŕňať aj plug-in hybridy, ktoré môžu byť poháňané elektrickou energiou aj konvenčným palivom. V minulom roku patrilo do jednej z týchto dvoch kategórií približne 30 % všetkých novoregistrovaných áut v Nemecku. Ako horná hranica podpory je stanovený ročný čistý príjem do výšky 90.000 eur, ak sa v domácnosti nachádzajú aspoň dve deti.

Zdroj: Info.sk, TASR
