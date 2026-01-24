  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 24.1.2026Meniny má Timotej
Bratislava

Babiš: Vládna koalícia by mala predstaviť svojho kandidáta na českého prezidenta

  • DNES - 11:37
  • Praha
Babiš: Vládna koalícia by mala predstaviť svojho kandidáta na českého prezidenta

Vládna koalícia by mala v budúcom roku predstaviť svojho kandidáta na post českého prezidenta, vyhlásil v sobotu na celoštátnom sneme hnutia ANO v Prahe premiér Andrej Babiš.

Rok 2027 bude z hľadiska volieb pokojný. Nebudú sa konať žiadne celoštátne voľby. O to dôležitejšia ale bude príprava na ďalšiu politickú udalosť, a to prezidentské voľby v roku 2028,“ povedal Babiš.

Seriózna debata o potenciálnom kandidátovi by sa podľa neho mala začať na začiatku budúceho roka. Babiš zdôraznil, že je dôležité, aby koalícia ANO, SPD a Motoristi sebe dokázala nájsť kandidáta, „ktorý nebude reprezentantom jednej časť spoločnosti, ale bude autoritou, ktorá dokáže spájať“.

Podľa slov predsedu vlády nemusí ísť o politika a člena niektorej zo strán. „Česká republika má mnoho významných osobností z rôznych oblastí – práva, vedy, kultúry, verejnej správy –, ktoré si prirodzene získavajú rešpekt a dôveru,“ poznamenal Babiš, ktorý by v sobotu na sneme ANO mal obhájiť post predsedu hnutia.

Babiš sám kandidoval na prezidenta v posledných prezidentských voľbách v roku 2023. V druhom kole sa stretol s úradujúcou hlavou štátu Petrom Pavlom. Pavel vyhral voľby proti lídrovi ANO so ziskom 58,3 percenta hlasov. Súčasný český prezident nevylúčil, že sa pokúsi mandát v roku 2028 obhájiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších

Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších

DNES - 7:56Zahraničné

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 82 je nezvestných po zosuve pôdy v indonézskej provincii Západná Jáva.

Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov

Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov

DNES - 6:55Zahraničné

Viac než desať amerických štátov vyhlásilo výnimočný stav pred príchodom zimnej búrky, ktorá by mohla byť jednou z najintenzívnejších za posledné roky.

Fínsko: Polícia pri prehliadke domu objavila muža žijúceho 20 rokov v pivnici

Fínsko: Polícia pri prehliadke domu objavila muža žijúceho 20 rokov v pivnici

DNES - 6:33Zahraničné

Polícia vo Fínsku objavila približne 80-ročného muža, ktorý najmenej 20 rokov žil v pivnici bez okien, toalety a kuchyne. Muž bol v "zlom fyzickom stave".

Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka

Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka

DNES - 6:01Zahraničné

Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová v piatok ubezpečila spotrebiteľov,

Vosveteit.sk
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvodeŽivot na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
Pozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovoryPozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovory
Táto bežná tabletka, ktorú berieme proti bolesti, má aj iný efekt. Vedci skúmajú jej vzťah k rakovineTáto bežná tabletka, ktorú berieme proti bolesti, má aj iný efekt. Vedci skúmajú jej vzťah k rakovine
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linkuCez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedciTento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP