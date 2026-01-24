SHMÚ: Na celom území Slovenska sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica
Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.
Upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v oblastiach Vranov nad Topľou a Humenné. V sobotu v noci došlo k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však nenastali a v najbližších hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.
Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre oblasti Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež sú ohrozené veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.
