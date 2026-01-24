  • Články
Bratislava

SHMÚ: Na celom území Slovenska sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica

  DNES - 9:20
  • Bratislava
SHMÚ: Na celom území Slovenska sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica

Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.

Upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v oblastiach Vranov nad Topľou a Humenné. V sobotu v noci došlo k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však nenastali a v najbližších hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.

Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre oblasti Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež sú ohrozené veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.

Zdroj: Info.sk, TASR
Danko: Prvý zákon, ktorý schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku NR SR

Danko: Prvý zákon, ktorý schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku NR SR

DNES - 7:13

Vzhľadom na roztržky poslancov, ktoré sa takmer skončili fyzickou konfrontáciou, považuje za nevyhnutné, aby bola prvým schváleným zákonom na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu novela rokovacieho poriadku NR SR.

Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

VČERA - 15:09

Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

VČERA - 15:06

Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák.

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

VČERA - 15:01

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo nespokojných koaličných politikov, aby povalili vládu.

Vosveteit.sk
