Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších
- DNES - 7:56
- Jakarta
Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 82 je nezvestných po zosuve pôdy v indonézskej provincii Západná Jáva. V sobotu o tom informoval úrad pre zvládanie katastrof, podľa ktorého oblasť zasiahli silné dažde.
„Počet nezvestných osôb je vysoký, dnes sa pokúsime optimalizovať naše pátracie a záchranné práce,“ uviedol hovorca úradu.
Indonézska meteorologická služba už predtým varovala pred extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov v provincii Západná Jáva, ktoré majú podľa miestnych médií pretrvávať minimálne týždeň.
Na začiatku roka zasiahli prívalové povodne indonézsku provinciu Severné Sulawesi. Vyžiadali si najmenej 16 obetí a stovky obyvateľov prinútili opustiť svoje domovy.
Indonéziu často postihujú povodne, zosuvy pôdy a ďalšie prírodné katastrofy, najmä počas obdobia dažďov, ktoré zvyčajne vrcholí medzi decembrom a februárom.
Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov
Viac než desať amerických štátov vyhlásilo výnimočný stav pred príchodom zimnej búrky, ktorá by mohla byť jednou z najintenzívnejších za posledné roky.
Fínsko: Polícia pri prehliadke domu objavila muža žijúceho 20 rokov v pivnici
Polícia vo Fínsku objavila približne 80-ročného muža, ktorý najmenej 20 rokov žil v pivnici bez okien, toalety a kuchyne. Muž bol v "zlom fyzickom stave".
Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka
Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová v piatok ubezpečila spotrebiteľov,
Nová obranná stratégia USA: Európa je stále dôležitá, no nie je prioritou
Spojené štáty budú naďalej kľúčovým spojencom NATO a partnerom Európy, zároveň však budú uprednostňovať obranu vlastného územia a odstrašovanie Číny.