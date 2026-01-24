  • Články
Sobota, 24.1.2026
Bratislava

Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších

  • DNES - 7:56
  • Jakarta
Indonézia: Najmenej sedem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy, pátrajú po ďalších

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 82 je nezvestných po zosuve pôdy v indonézskej provincii Západná Jáva. V sobotu o tom informoval úrad pre zvládanie katastrof, podľa ktorého oblasť zasiahli silné dažde.

Počet nezvestných osôb je vysoký, dnes sa pokúsime optimalizovať naše pátracie a záchranné práce,“ uviedol hovorca úradu.

Indonézska meteorologická služba už predtým varovala pred extrémnym počasím vrátane výdatných dažďov v provincii Západná Jáva, ktoré majú podľa miestnych médií pretrvávať minimálne týždeň.

Na začiatku roka zasiahli prívalové povodne indonézsku provinciu Severné Sulawesi. Vyžiadali si najmenej 16 obetí a stovky obyvateľov prinútili opustiť svoje domovy.

Indonéziu často postihujú povodne, zosuvy pôdy a ďalšie prírodné katastrofy, najmä počas obdobia dažďov, ktoré zvyčajne vrcholí medzi decembrom a februárom.

Zdroj: Info.sk, TASR
