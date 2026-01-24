  • Články
Štáty USA vyhlásili výnimočný stav pred príchodom silných mrazov

  • DNES - 6:55
  • Washington
Viac než desať amerických štátov vyhlásilo výnimočný stav pred príchodom zimnej búrky, ktorá by mohla byť jednou z najintenzívnejších za posledné roky. Informovali o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na americké médiá.

Podľa meteorologickej služby sa búrka sprevádzaná silným snežením a ľadovým vetrom počas víkendu rozšíri na vzdialenosť približne 3 000 kilometrov – od Nového Mexika na juhozápade až po štát Maine na severovýchode USA.

Letecké spoločnosti už preventívne zrušili stovky letov. Z preventívnych dôvodov v piatok vyučovanie prerušili aj mnohé školy.

Úrady zároveň varujú pred rozsiahlymi výpadkami elektrickej energie, napríklad v dôsledku padajúcich stromov alebo pretrhnutia nadzemných elektrických vedení pod ťarchou ľadu. Výstrahy pred počasím alebo mimoriadne upozornenia sa týkajú približne 160 miliónov obyvateľov.

Úrady vyzvali ľudí, aby pokiaľ je to možné, neopúšťali svoje domovy a necestovali autom. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová varovala, že mrazy môžu byť „absolútne smrteľné“.

V niektorých častiach Minnesoty a Severnej Dakoty by teploty mohli podľa meteorológov klesnúť až na mínus 45 stupňov Celzia.

Prezident USA Donald Trump využil extrémne mrazy na ďalšiu kritiku klimatických expertov. „Môžu environmentalistickí povstalci vysvetliť, čo sa vlastne stalo s globálnym otepľovaním???“ napísal na sociálnej sieti Truth Social.

Agentúra DPA píše, že klimatické zmeny však znamenajú dlhodobý postupný nárast priemerných teplôt. Podľa odborníkov zároveň vedú aj k častejšiemu a intenzívnejšiemu výskytu extrémnych prejavov počasia, vrátane búrok a výdatných zrážok.

Zdroj: Info.sk, TASR
