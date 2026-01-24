Fínsko: Polícia pri prehliadke domu objavila muža žijúceho 20 rokov v pivnici
- DNES - 6:33
- Helsinki
Polícia vo Fínsku objavila približne 80-ročného muža, ktorý najmenej 20 rokov žil v pivnici bez okien, toalety a kuchyne. Muž bol v "zlom fyzickom stave", informovali agentúry DPA a AFP.
Polícia zadržala dvoch mužov a jednu ženu vo veku okolo 60 rokov, no neskôr ich prepustila. Podľa agentúry AFP sa podozriví a obeť navzájom poznali, neboli však v príbuzenskom vzťahu.
Orgány činné v trestnom konaní preverujú, či obyvatelia domu, v ktorého pivnici muž dlhodobo žil, nespáchali trestný čin obchodovania s ľuďmi. Podľa polície existuje podozrenie, že zneužívali mužovu závislú situáciu a umiestnili ho do ponižujúcich životných podmienok, potenciálne s cieľom finančného prospechu.
Muža objavili počas policajnej domovej prehliadky v pondelok v dome v severnej časti fínskej metropoly. Podľa polície „potreboval okamžitú pomoc“.
Pivnica, v ktorej žil, bola „miestnosťou bez okien, bez prístupu k hygienickým zariadeniam, toalete či možnosti prípravy jedla“, uviedla polícia.
„V týchto podmienkach žil najmenej 20 rokov,“ povedal pre AFP hlavný inšpektor Jari Korkalainen, ktorý vedie vyšetrovanie, a označil prípad za „výnimočný“. Dodal, že „postupom času sa zdravotný stav osoby zhoršoval“.
Polícia zároveň informovala, že muž bol umiestnený „do starostlivosti príslušných orgánov“.
Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka
Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová v piatok ubezpečila spotrebiteľov,
Nová obranná stratégia USA: Európa je stále dôležitá, no nie je prioritou
Spojené štáty budú naďalej kľúčovým spojencom NATO a partnerom Európy, zároveň však budú uprednostňovať obranu vlastného územia a odstrašovanie Číny.
Brazílsky prezident Lula kritizuje Trumpovú snahu vytvoriť "novú OSN"
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo snahy vytvoriť „novú OSN“ prostredníctvom tzv. Rady mieru.
Meloniová: Ak Trump dosiahne mier pre Ukrajinu, môže získať Nobelovu cenu
Ak sa amerického prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí ukončiť konflikt na Ukrajine, môžeme ho nominovať na Nobelovu cenu za mier, vyhlásila v piatok talianska premiérka Giorgia Meloniová.