Nová obranná stratégia USA: Európa je stále dôležitá, no nie je prioritou
- DNES - 5:52
- Washington
Spojené štáty budú naďalej kľúčovým spojencom NATO a partnerom Európy, zároveň však budú uprednostňovať obranu vlastného územia a odstrašovanie Číny. Vyplýva to z novej národnej obrannej stratégie administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorú Pentagon zverejnil v piatok.
Dokument uvádza, že Washington bude naďalej zohrávať ústrednú úlohu v rámci NATO, aj keď upraví svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Zároveň konštatuje, že „hoci Európa zostáva dôležitá, jej podiel na globálnej hospodárskej moci je už menší a klesá“.
Stratégia zdôrazňuje, že Spojené štáty síce zostanú angažované v Európe, no „musia – a budú – uprednostňovať obranu územia USA a odstrašovanie Číny“.
V Európe a ďalších regiónoch sa očakáva, že spojenci prevezmú vedúcu úlohu pri riešení hrozieb, ktoré sú pre nich závažnejšie než pre Spojené štáty, a to s pomocou toho, čo stratégia označuje za „kľúčovú, no viac obmedzenú podporu zo strany USA“.
Nová obranná stratégia nadväzuje na zverejnenie národnej bezpečnostnej stratégie začiatkom decembra, ktorá bola vnímaná západnými spojencami ako odklon od tradície úzkej transatlantickej spolupráce. Nový dokument uvádza, že predchádzajúce stratégie USA nedostatočne zohľadňovali kľúčové národné záujmy a uprednostňovali obranu iných krajín na úkor amerického obyvateľstva. Nový prístup sa podľa neho riadi zásadou „Amerika na prvom mieste“.
Fínsko: Polícia pri prehliadke domu objavila muža žijúceho 20 rokov v pivnici
Polícia vo Fínsku objavila približne 80-ročného muža, ktorý najmenej 20 rokov žil v pivnici bez okien, toalety a kuchyne. Muž bol v "zlom fyzickom stave".
Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka
Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová v piatok ubezpečila spotrebiteľov,
Brazílsky prezident Lula kritizuje Trumpovú snahu vytvoriť "novú OSN"
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo snahy vytvoriť „novú OSN“ prostredníctvom tzv. Rady mieru.
Meloniová: Ak Trump dosiahne mier pre Ukrajinu, môže získať Nobelovu cenu
Ak sa amerického prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí ukončiť konflikt na Ukrajine, môžeme ho nominovať na Nobelovu cenu za mier, vyhlásila v piatok talianska premiérka Giorgia Meloniová.