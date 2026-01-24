Brazílsky prezident Lula kritizuje Trumpovú snahu vytvoriť "novú OSN"
- DNES - 5:52
- Brazília
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo snahy vytvoriť „novú OSN“ prostredníctvom tzv. Rady mieru.
Trojnásobný prezident sa tak pridal k viacerým svetovým lídrom, ktorí sa zdráhajú pripojiť k Trumpovej novej globálnej organizácii na riešenie konfliktov. Stále miesto v Rade mieru má stáť jednu miliardu dolárov a jej predsedom má byť samotný Trump.
„Namiesto toho, aby sme OSN napravovali, čo sa deje? Prezident Trump navrhuje vytvoriť novú OSN, kde je jediným vlastníkom len on,“ vyhlásil Lula.
Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Davos. Na pódiu sa k nemu pripojili lídri a predstavitelia 19 krajín, ktorí podpísali zakladajúcu chartu organizácie.
Lula vo svojom vystúpení obhajoval multilateralizmus a varoval pred tým, čo označil za „zákon džungle“ v globálnych vzťahoch. Jeho vyjadrenia zazneli deň po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, v ktorom sa obaja štátnici zhodli na nutnosti chrániť „ústrednú úlohu“ Organizácie Spojených národov v medzinárodných záležitostiach.
„Trhajú Chartu OSN na kusy,“ uviedol Lula v piatok.
Hoci mala Rada mieru pôvodne dohliadať na obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie len na palestínske územie a naznačuje ambíciu konkurovať OSN.
Pochybnosti o iniciatíve vyjadrili aj kľúčoví spojenci USA vrátane Francúzska a Británie. Londýn odmietol účasť najmä pre pozvánku pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého ozbrojené sily od roku 2022 bojujú na Ukrajine. Francúzsko uviedlo, že súčasné znenie charty je „nezlučiteľné“ s jeho medzinárodnými záväzkami, najmä s členstvom v OSN.
Fínsko: Polícia pri prehliadke domu objavila muža žijúceho 20 rokov v pivnici
Polícia vo Fínsku objavila približne 80-ročného muža, ktorý najmenej 20 rokov žil v pivnici bez okien, toalety a kuchyne. Muž bol v "zlom fyzickom stave".
Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka
Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová v piatok ubezpečila spotrebiteľov,
Nová obranná stratégia USA: Európa je stále dôležitá, no nie je prioritou
Spojené štáty budú naďalej kľúčovým spojencom NATO a partnerom Európy, zároveň však budú uprednostňovať obranu vlastného územia a odstrašovanie Číny.
Meloniová: Ak Trump dosiahne mier pre Ukrajinu, môže získať Nobelovu cenu
Ak sa amerického prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí ukončiť konflikt na Ukrajine, môžeme ho nominovať na Nobelovu cenu za mier, vyhlásila v piatok talianska premiérka Giorgia Meloniová.