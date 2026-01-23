Kam umiestniť kŕmidlo pre vtáky? Väčšina z nás to robí zle
Ako umiestniť kŕmidlo tak, aby prilákalo čo najviac vtáctva? Vyhnite sa týmto miestam, radí odborník.
Na správnom umiestnení kŕmidla pre vtáky záleží. Pre portál Huffington Post to uviedol predajca doplnkov do záhrady James Ewens. Ten zdôrazňuje, že vtáky by sa pri kŕmení mali cítiť bezpečne.
Kam kŕmidlo neumiestňovať
Mnohí z nás umiestňujú kŕmidlá do otvoreného priestranstva na trávnik. Hoci sú takto operení hostia dobre viditeľní, podľa Ewensa to pre vtáky nie je pohodlné.
„Vtáky sa potrebujú cítiť bezpečne. Umiestnenie striešky alebo kŕmidla ich nesmie vystrašiť ešte predtým, ako k nemu prídu.“
Kŕmidlo je preto vhodné umiestniť na lepšie kryté miesto.
Voľte kríky a stromy
Kráľovská spoločnosť pre ochranu vtáctva (RSPB) radí umiestniť kŕmidlá pre vtáky do dostatočnej blízkosti stromov a kríkov. Vhodné prostredie by malo spĺňať tri podmienky:
- Ticho: Vhodné je miesto, kde vtáky nik a nič nebude rušiť.
- Bezpečie: Vtáky sa pri kŕmení rady dívajú do okolia, aby sa dokázali chrániť pred prípadnými predátormi. Kŕmidlá preto neumiestňujte priamo do kríkov, kde navyše hrozí, že sa k nim ľahko vyšplhá mačka.
- Ochrana pred silným vetrom.
„Pamätajte, že môže chvíľu trvať, kým si vtáky zvyknú na kŕmidlo. Nebuďte preto sklamaní, ak ich doň najprv doletí len zopár,“ dodáva RSPB.
Pozor na infikované kŕmidlá
Portál Homes Gardens v súvislosťami s kŕmidlami pripomína, ako je potrebné sa o ne starať. Ako tvrdí, bez náležitej opatery sa kŕmidlá stávajú lákadlom pre škodcov a ochorenia.
K najznámejším príznakom kontaminácie vtáčieho kŕmidla patria tieto:
- Plesnivé alebo mokré semiačka: Najčastejšie sa s nimi stretávame po daždi alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu. Ochráni vás pred nimi kŕmidlo s odtokovými dierkami.
- Nižší počet vtákov: Ak sa vtáky vyhýbajú kŕmidlu, môže to znamenať, že z neho cítia nebezpečenstvo. Varovným znamením sú aj mŕtvoly vtákov na trávniku alebo choré vtáky v blízkosti kŕmidla.
- Pach a škodcovia: Silný, prenikavý pach väčšinou svedčí o infekcii. Spozornieť treba aj v prípade prítomnosti múch, mravcov, potkanov alebo myší.
