Szijjártó: Ukrajina začala zasahovať do maďarských volieb
- DNES - 18:24
- Budapešť
Ukrajina začala zasahovať do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku.
Agentúre MTI to v piatok povedal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v súvislosti reakciou ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu na slová maďarského premiéra Viktora Orbána o odmietaní podpory vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Ukrajina začala hrubým spôsobom zasahovať do maďarských volieb, pretože chce v našej krajine vidieť vedenie, ktoré povie Bruselu áno vojne. Ale vláda bude Maďarsko brániť a nenechá nás zatiahnuť do ozbrojeného konfliktu,“ uviedol Szijjártó.
Kým Orbán ešte z Davosu odkázal Kyjevu, že v najbližších sto rokoch nebude v Maďarsku parlament, ktorý by hlasoval za vstup Ukrajiny do EÚ, Sybiha na platforme X reagoval slovami: „Tento plán je odsúdený na neúspech, pán premiér. Moskovský pán sa nedožije sto rokov, ani keby ste mu boli ochotní darovať všetky svoje orgány. A v deň, keď Ukrajina vstúpi do EÚ, túto správu zarámujeme a vyvesíme v ukrajinskom parlamente tak, aby sme si jeho klamstvá pamätali ďalších sto rokov.“
Podľa Szijjártóa „Ukrajinci zrejme preradili a začali veľmi hrubý, priamy zásah do maďarskej volebnej kampane. Včera prezident Zelenskyj (...) nemal v Davose nič dôležitejšie na práci, ako kritizovať maďarského premiéra vo vulgárnom, osobnom štýle, dnes jeho minister zahraničných vecí pokračoval v tejto línii.“
Šéf maďarskej diplomacie dodal, že je zrejmé, že by chceli, aby sa po 12. apríli vytvorila v Maďarsku vláda, ktorá povie Bruselu áno vojne, a umožní Bruselu a Kyjevu vtiahnuť Maďarsko do vojny.
Szijjártó vyzval Kyjev, aby prestal zasahovať do maďarskej volebnej kampane. „Presne vieme, že chcú vidieť vo vláde stranu TISZA, ale o tom nerozhodnú Ukrajinci, ale maďarský ľud,“ podčiarkol maďarský minister a dodal, že Maďari majú aj naďalej možnosť voliť si bezpečnosť a takú vládu, ktorá bude rozhodovať suverénne, ochráni Maďarsko pred vojnou, povie nie Bruselu a povie nie aj Kyjevu.
