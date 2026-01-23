  • Články
Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

Česko si v súvislosti so svojím členstvom v Rade mieru počká na vyjadrenia spojencov z Európskej únie (EÚ) a NATO, povedal český premiér Andrej Babiš. Ponuku podľa neho analyzuje vládna koalícia a poradí sa o nej, píše TASR podľa spravodajskej televízie ČT24.

Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Dodal, že o pozvánke bude komunikovať s ministrom zahraničných vecí ČR Petrom Macinkom, predsedom strany Motoristi sebe.

Minister medzičasom podľa viacerých citovaných českých médií oznámil, že jeho rezort pripravuje k pozvánke analytické podklady pre prípad, že by sa táto téma dostala na zasadnutie koaličnej rady, ktoré je naplánované na pondelok 26. januára.

Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
