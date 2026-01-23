Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“
- DNES - 17:46
- Paríž
Polovica Európanov považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za „nepriateľa Európy“, vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojili respondenti zo siedmich krajín Európskej únie (EÚ).
Až 51 percent opýtaných považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“, ako priateľa kontinentu ho vníma len osem percent respondentov. Približne 39 percent opýtaných sa neprikláňa k žiadnej z týchto dvoch možností.
Do prieskumu sa zapojilo viac než 1000 ľudí v každej z týchto krajín: Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Dánsku a Poľsku. Uskutočnil sa od 13. do 19. januára, teda po tom, ako Trump opakovanie žiadal, aby USA získali autonómny dánsky ostrov Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.
Medzi krajinami, kde Trumpa považujú za „nepriateľa Európy“, vynikali práve Dáni - takto odpovedalo až 58 percent dánskych respondentov.
Vo všetkých siedmich štátoch 44 percent respondentov uviedlo, že Trump „sa správa ako diktátor“, zatiaľ čo ďalších 44 percent si myslí, že má „autoritárske sklony“. Iba 10 percent opýtaných zastáva názor, že Trump „rešpektuje demokratické princípy“.
Zatiaľ čo Trump tento týždeň ustúpil od svojho zámeru zmocniť sa Grónska, bohatého na nerastné suroviny, silou, európske krajiny tvrdia, že zostávajú ostražité voči akémukoľvek ďalšiemu kroku amerického lídra.
