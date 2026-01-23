  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“

  • DNES - 17:46
  • Paríž
Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“

Polovica Európanov považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za „nepriateľa Európy“, vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojili respondenti zo siedmich krajín Európskej únie (EÚ).

Až 51 percent opýtaných považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“, ako priateľa kontinentu ho vníma len osem percent respondentov. Približne 39 percent opýtaných sa neprikláňa k žiadnej z týchto dvoch možností.

Do prieskumu sa zapojilo viac než 1000 ľudí v každej z týchto krajín: Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Dánsku a Poľsku. Uskutočnil sa od 13. do 19. januára, teda po tom, ako Trump opakovanie žiadal, aby USA získali autonómny dánsky ostrov Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.

Medzi krajinami, kde Trumpa považujú za „nepriateľa Európy“, vynikali práve Dáni - takto odpovedalo až 58 percent dánskych respondentov.

Vo všetkých siedmich štátoch 44 percent respondentov uviedlo, že Trump „sa správa ako diktátor“, zatiaľ čo ďalších 44 percent si myslí, že má „autoritárske sklony“. Iba 10 percent opýtaných zastáva názor, že Trump „rešpektuje demokratické princípy“.

Zatiaľ čo Trump tento týždeň ustúpil od svojho zámeru zmocniť sa Grónska, bohatého na nerastné suroviny, silou, európske krajiny tvrdia, že zostávajú ostražité voči akémukoľvek ďalšiemu kroku amerického lídra.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

DNES - 17:59Zahraničné

Česko si v súvislosti so svojím členstvom v Rade mieru počká na vyjadrenia spojencov z Európskej únie (EÚ) a NATO, povedal český premiér Andrej Babiš.

Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom

Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom

DNES - 17:42Zahraničné

Predseda vlády SR Robert Fico sa na budúci štvrtok v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu

Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu

DNES - 17:42Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok pricestovala na návštevu Grónska, kde sa stretla s predsedom tamojšej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

DNES - 17:05Zahraničné

Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť.

Vosveteit.sk
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedciTento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP