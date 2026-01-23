  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu

  • DNES - 17:42
  • Nuuk
Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok pricestovala na návštevu Grónska, kde sa stretla s predsedom tamojšej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom. Cieľom návštevy je vyjadriť podporu tomuto dánskemu autonómnemu územiu v čase, keď sa o prevzatie kontroly nad ním usiluje americký prezident Donald Trump.

Som tu, aby som ukázala, že Dáni Grónčanov jasne podporujú. Sme v ťažkom období, každý to vidí,“ povedala Frederiksenová v grónskom hlavnom meste Nuuk.

Šéfka dánskej vlády do Grónska pricestovala dva dni po tom, čo Trump po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.

Po stretnutí s Ruttem Trump ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske územie.

Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu.

Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.

Frederiksenová sa v piatok dopoludnia v Bruseli stretla aj s Ruttem. Zhodli sa, že NATO by malo posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde. Dánska premiérka tiež uviedla, že súhlasí s tým, aby NATO zintenzívnilo svoje pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť v tomto regióne sú záležitosťou celej Aliancie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

DNES - 17:59Zahraničné

Česko si v súvislosti so svojím členstvom v Rade mieru počká na vyjadrenia spojencov z Európskej únie (EÚ) a NATO, povedal český premiér Andrej Babiš.

Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“

Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“

DNES - 17:46Zahraničné

Polovica Európanov považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za „nepriateľa Európy“, vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojili respondenti zo siedmich krajín Európskej únie.

Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom

Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom

DNES - 17:42Zahraničné

Predseda vlády SR Robert Fico sa na budúci štvrtok v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

DNES - 17:05Zahraničné

Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť.

Vosveteit.sk
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedciTento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP