Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu
- DNES - 17:42
- Nuuk
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok pricestovala na návštevu Grónska, kde sa stretla s predsedom tamojšej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom. Cieľom návštevy je vyjadriť podporu tomuto dánskemu autonómnemu územiu v čase, keď sa o prevzatie kontroly nad ním usiluje americký prezident Donald Trump.
„Som tu, aby som ukázala, že Dáni Grónčanov jasne podporujú. Sme v ťažkom období, každý to vidí,“ povedala Frederiksenová v grónskom hlavnom meste Nuuk.
Šéfka dánskej vlády do Grónska pricestovala dva dni po tom, čo Trump po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Po stretnutí s Ruttem Trump ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske územie.
Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu.
Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.
Frederiksenová sa v piatok dopoludnia v Bruseli stretla aj s Ruttem. Zhodli sa, že NATO by malo posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde. Dánska premiérka tiež uviedla, že súhlasí s tým, aby NATO zintenzívnilo svoje pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť v tomto regióne sú záležitosťou celej Aliancie.
Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov
Česko si v súvislosti so svojím členstvom v Rade mieru počká na vyjadrenia spojencov z Európskej únie (EÚ) a NATO, povedal český premiér Andrej Babiš.
Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“
Polovica Európanov považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za „nepriateľa Európy“, vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojili respondenti zo siedmich krajín Európskej únie.
Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom
Predseda vlády SR Robert Fico sa na budúci štvrtok v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu
Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť.