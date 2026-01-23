  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom

  • DNES - 17:42
  • Bratislava
Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom

Predseda vlády SR Robert Fico sa na budúci štvrtok v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Fico o tom informoval v piatok na sociálnej sieti Facebook s tým, že agenda rozhovoru bude „obrovská“.

Premiér stretnutie avizoval krátko po tom, čo sa na Slovensko vrátil z cesty do Bruselu a Paríža. Vo štvrtok večer sa v hlavnom meste Belgicka zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré zvolal jej predseda António Costa v súvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúcimi sa Grónska.

Podľa Fica bolo stretnutie neformálne a neprinieslo žiadne závery. „Na konštatovanie, že máme záujem na spolupráci s USA, že podporujeme územnú celistvosť a integritu Dánska a Grónska a že musíme byť silnejšími, aby sme dokázali vzdorovať dôsledkom novej americkej zahraničnej politiky, stačila videokonferencia a mohli sme ušetriť veľa peňazí,“ uviedol.

Lídri členských štátov sa na zasadnutí venovali aj Ukrajine, ktorá sa podľa slov predsedu slovenskej vlády pod vplyvom amerického záujmu o získanie Grónska dostala do úzadia.

Fico pripomenul, že ukrajinskí civilisti sú pre vojnu vystavení zime a výpadkom dodávok elektriny. V tejto súvislosti zdôraznil, že SR za január tohto roku dodala na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý predchádzajúci rok a je pripravená Ukrajincom pomôcť aj inými prostriedkami.

Fico sa následne z Bruselu presunul do Paríža, kde v piatok spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým navštívil sídlo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). S jej predstaviteľmi sa dohodli, že spoločne pripravia dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu pre Slovensko vychádzajúci z domácich zdrojov.

Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu vychádzajúci z domácich zdrojov, že spoločne stanovíme stratégiu, ako sa má Slovensko v krátkom časovom úseku správať v novej kvalite geopolitickej situácie a ako má využiť výhody získané suverénnou slovenskou zahraničnou politikou orientovanou na všetky štyri strany pri získavaní zahraničných investícií a ako tento krátkodobý plán zaradiť do pripravovanej Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, na ktorej vláda začala intenzívne pracovať,“ vysvetlil premiér. „Odmietam bezhlavo konsolidovať a škrtať len pre to, aby sme mali pekné čísla,“ deklaroval.

Podľa premiéra Európska komisia (EK) nie je schopná ponúknuť zmysluplný plán na posilnenie európskej konkurencieschopnosti. Skepticky sa tiež stavia k avizovanému neformálnemu zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa uskutoční 12. februára. Zo strany EK totiž nevidí žiadny záujem urobiť niečo s vysokým cenami elektrickej energie, ktoré majú výrazný dopad na slovenské a európske hospodárstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov

DNES - 17:59Zahraničné

Česko si v súvislosti so svojím členstvom v Rade mieru počká na vyjadrenia spojencov z Európskej únie (EÚ) a NATO, povedal český premiér Andrej Babiš.

Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“

Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“

DNES - 17:46Zahraničné

Polovica Európanov považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za „nepriateľa Európy“, vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojili respondenti zo siedmich krajín Európskej únie.

Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu

Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu

DNES - 17:42Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok pricestovala na návštevu Grónska, kde sa stretla s predsedom tamojšej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

DNES - 17:05Zahraničné

Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť.

Vosveteit.sk
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedciTento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP