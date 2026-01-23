Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom
- DNES - 17:42
- Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico sa na budúci štvrtok v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Fico o tom informoval v piatok na sociálnej sieti Facebook s tým, že agenda rozhovoru bude „obrovská“.
Premiér stretnutie avizoval krátko po tom, čo sa na Slovensko vrátil z cesty do Bruselu a Paríža. Vo štvrtok večer sa v hlavnom meste Belgicka zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré zvolal jej predseda António Costa v súvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúcimi sa Grónska.
Podľa Fica bolo stretnutie neformálne a neprinieslo žiadne závery. „Na konštatovanie, že máme záujem na spolupráci s USA, že podporujeme územnú celistvosť a integritu Dánska a Grónska a že musíme byť silnejšími, aby sme dokázali vzdorovať dôsledkom novej americkej zahraničnej politiky, stačila videokonferencia a mohli sme ušetriť veľa peňazí,“ uviedol.
Lídri členských štátov sa na zasadnutí venovali aj Ukrajine, ktorá sa podľa slov predsedu slovenskej vlády pod vplyvom amerického záujmu o získanie Grónska dostala do úzadia.
Fico pripomenul, že ukrajinskí civilisti sú pre vojnu vystavení zime a výpadkom dodávok elektriny. V tejto súvislosti zdôraznil, že SR za január tohto roku dodala na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý predchádzajúci rok a je pripravená Ukrajincom pomôcť aj inými prostriedkami.
Fico sa následne z Bruselu presunul do Paríža, kde v piatok spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým navštívil sídlo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). S jej predstaviteľmi sa dohodli, že spoločne pripravia dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu pre Slovensko vychádzajúci z domácich zdrojov.
„Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu vychádzajúci z domácich zdrojov, že spoločne stanovíme stratégiu, ako sa má Slovensko v krátkom časovom úseku správať v novej kvalite geopolitickej situácie a ako má využiť výhody získané suverénnou slovenskou zahraničnou politikou orientovanou na všetky štyri strany pri získavaní zahraničných investícií a ako tento krátkodobý plán zaradiť do pripravovanej Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, na ktorej vláda začala intenzívne pracovať,“ vysvetlil premiér. „Odmietam bezhlavo konsolidovať a škrtať len pre to, aby sme mali pekné čísla,“ deklaroval.
Podľa premiéra Európska komisia (EK) nie je schopná ponúknuť zmysluplný plán na posilnenie európskej konkurencieschopnosti. Skepticky sa tiež stavia k avizovanému neformálnemu zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa uskutoční 12. februára. Zo strany EK totiž nevidí žiadny záujem urobiť niečo s vysokým cenami elektrickej energie, ktoré majú výrazný dopad na slovenské a európske hospodárstvo.
