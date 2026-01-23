  • Články
Bratislava

ZSSK vyplatila odškodné 600.000 eur skoro polovici zranených cestujúcich

  • DNES - 17:32
  • Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje vo vyplácaní jednorazových finančných príspevkov cestujúcim, ktorí utrpeli zranenia pri dvoch železničných nehodách v roku 2025 - pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku.

Ako v piatok informoval hovorca ZSSK Ján Baček, doteraz vyplatili odškodné v celkovom objeme približne 600.000 eur už takmer polovici osôb evidovaných v oficiálnych triážnych zoznamoch zdravotníckych záchranných zložiek.

Ide o odškodné určené rozhodnutím vlády nad rámec štandardného, zákonného, odškodnenia dopravcu. Vyplácanie prebieha podľa ZSSK priebežne a bezodkladne po splnení všetkých podmienok stanovených uznesením vlády. ZSSK nevie určiť jednotný konečný termín pre všetkých zostávajúcich cestujúcich, keďže rozhodujúce je potvrdenie zdravotníckych zariadení. Každý oprávnený prípad je podľa dopravcu vyplatený bez zbytočného odkladu po doručení kompletných oficiálnych podkladov.

ZSSK pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku neposudzuje zdravotný stav cestujúcich, neurčuje závažnosť zranení ani ich neprehodnocuje. Postupuje výlučne podľa metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a na základe oficiálnych údajov zdravotníckych zariadení.

Rozhodujúcim momentom pre posúdenie zdravotného stavu je triážna kategória určená ústavným zdravotníckym zariadením, nie predbežná triáž vykonaná záchrannou zdravotnou službou počas zásahu v teréne. ZSSK v celom procese plní administratívnu úlohu vykonávateľa rozhodnutia štátu.

Pripravuje sa rozšírenie systému aj pre neskoršie prípady. ZSSK cez ministerstvo dopravy (MD) v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva navrhuje aktualizáciu uznesenia vlády, ktorá umožní zohľadniť aj prípady, keď zdravotnícke zariadenia potvrdia ošetrenie cestujúcich v príčinnej súvislosti s nehodou aj s časovým odstupom sedem dní.

Žiadatelia, ktorí ešte nezaregistrovali svoju žiadosť, alebo ktorí chcú aktualizovať údaje na základe oficiálne potvrdeného zdravotného stavu, môžu podať alebo upraviť žiadosť online do 28. februára 2026 na stránke: https://www.zssk.sk/financny-prispevok/.

ZSSK zároveň rieši aj odškodnenie úrazov cestujúcich vo vnútroštátnej železničnej doprave, náhradu škody za poškodené alebo zničené osobné veci, poistné plnenia z titulu zodpovednosti dopravcu. Tieto nároky sa uplatňujú samostatne, prostredníctvom štandardného procesu hlásenia škôd a úrazov. ZSSK eviduje okolo 100 žiadostí spolu z oboch nehôd, pričom toto odškodňovanie je v štádiu riešenia. V prípade správneho a riadneho vyplnenia všetkých potrebných dokumentov k odškodneniu cestujúcimi, poisťovňa náhradu škody vyplatí do 15 dní.

Zdroj: Info.sk, TASR
