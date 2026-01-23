  • Články
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu

  • DNES - 17:05
  • Praha
Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť. Polícia má podľa neho dôkazy, že je nevinný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Obvinenia jednoznačne odmietam, ani jedno z nich nie je pravdivé. A najšialenejšie je, že polícia má dôkazy, ktoré jednoznačne ukazujú, že som nič z toho, z čoho som obviňovaný, nespáchal. Ľudia sú vo väzení za to, že niečo podpísali. Ja som 11 mesiacov sedel za to, že som nepodpísal,“ povedal Ludvík s tým, že dodatok v zmluvách o navýšení cien práveže podpísať odmietol.

Podotkol, že s advokátkou od začiatku súdu ponúkali kauciu či rôzne záruky, ale súd ho prepustiť odmietol. „To boli reči, že utečiem, budem sa skrývať, pokračovať v trestnej činnosti a totálne nezmysly. A zrazu to ide? Čo sa zmenilo?“ pýtal sa exriaditeľ pred väznicou. Myslí si, že niekomu prekážal, a preto bola snaha ho do niečoho namočiť. Vraj aj vie, kto by za tým mohol byť, ale nechcel to bližšie komentovať. Dodal, že málokto vie o českom zdravotníctve a politike toľko, čo on.

Ak niečo urobím, tak sa teda budem brániť!“ vyhlásil Ludvík a vzápätí sa mu zlomil hlas. Jeho rozhovor s novinármi bol emotívny, opakovane sa mu do očí tlačili slzy. Prepustenie na slobodu s ním vraj „zamávalo“.

Keďže je stále zamestnancom motolskej nemocnice, bude tam musieť ísť a s novým vedením sa dohodnúť, čo ďalej. „Bude veselé... bude to napínavé,“ komentoval situáciu, ktorá ho čaká.

Vo väzbe bol od razie polície v motolskej nemocnici vo februári minulého roka. Je obvinený z brania úplatkov a manipulácie s verejnými zákazkami. Polícia po zásahu uviedla, že Ludvík so svojím námestníkom Pavlom Budinským systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. V prípade obvinila 19 ľudí, ktorí sa podľa nej podieľali na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Hlavným podozrivým hrozí 12 rokov za mrežami.

Zdroj: Info.sk, TASR
