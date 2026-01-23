Exriaditeľ Ludvík po prepustení: V živote som v Motole neukradol ani korunu
- DNES - 17:05
- Praha
Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Motol v Prahe Miloslav Ludvík v piatok po prepustení z väzby prehovoril s novinármi. Všetky obvinenia odmietol a vyhlásil, že v nemocnici nikdy nič neukradol a bude sa brániť. Polícia má podľa neho dôkazy, že je nevinný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Obvinenia jednoznačne odmietam, ani jedno z nich nie je pravdivé. A najšialenejšie je, že polícia má dôkazy, ktoré jednoznačne ukazujú, že som nič z toho, z čoho som obviňovaný, nespáchal. Ľudia sú vo väzení za to, že niečo podpísali. Ja som 11 mesiacov sedel za to, že som nepodpísal,“ povedal Ludvík s tým, že dodatok v zmluvách o navýšení cien práveže podpísať odmietol.
Podotkol, že s advokátkou od začiatku súdu ponúkali kauciu či rôzne záruky, ale súd ho prepustiť odmietol. „To boli reči, že utečiem, budem sa skrývať, pokračovať v trestnej činnosti a totálne nezmysly. A zrazu to ide? Čo sa zmenilo?“ pýtal sa exriaditeľ pred väznicou. Myslí si, že niekomu prekážal, a preto bola snaha ho do niečoho namočiť. Vraj aj vie, kto by za tým mohol byť, ale nechcel to bližšie komentovať. Dodal, že málokto vie o českom zdravotníctve a politike toľko, čo on.
„Ak niečo urobím, tak sa teda budem brániť!“ vyhlásil Ludvík a vzápätí sa mu zlomil hlas. Jeho rozhovor s novinármi bol emotívny, opakovane sa mu do očí tlačili slzy. Prepustenie na slobodu s ním vraj „zamávalo“.
Keďže je stále zamestnancom motolskej nemocnice, bude tam musieť ísť a s novým vedením sa dohodnúť, čo ďalej. „Bude veselé... bude to napínavé,“ komentoval situáciu, ktorá ho čaká.
Vo väzbe bol od razie polície v motolskej nemocnici vo februári minulého roka. Je obvinený z brania úplatkov a manipulácie s verejnými zákazkami. Polícia po zásahu uviedla, že Ludvík so svojím námestníkom Pavlom Budinským systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. V prípade obvinila 19 ľudí, ktorí sa podľa nej podieľali na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Hlavným podozrivým hrozí 12 rokov za mrežami.
Babiš: ČR si v súvislosti s členstvom v Rade mieru počká na postoj spojencov
Česko si v súvislosti so svojím členstvom v Rade mieru počká na vyjadrenia spojencov z Európskej únie (EÚ) a NATO, povedal český premiér Andrej Babiš.
Prieskum: Polovica Európanov považuje Trumpa za „nepriateľa Európy“
Polovica Európanov považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za „nepriateľa Európy“, vyplýva z prieskumu, do ktorého sa zapojili respondenti zo siedmich krajín Európskej únie.
Fico sa na budúci štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Macronom
Predseda vlády SR Robert Fico sa na budúci štvrtok v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Frederiksenová pricestovala do Grónska s cieľom vyjadriť mu podporu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok pricestovala na návštevu Grónska, kde sa stretla s predsedom tamojšej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.