Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

  • DNES - 16:52
  • Abú Zabí
V Abú Zabí sa začali rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov

V hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí sa v piatok popoludní začali rokovania medzi Ukrajinou,

Ruskom a Spojenými štátmi. Ide o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín zameranú na ukončenie vojny. Informoval o tom minister zahraničných vecí SAE Sajf bin Zájid Ál Nahján, podľa ktorého rozhovory potrvajú dva dni.

Ukrajinu na stretnutí okrem iných zastupuje tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, vedúci kancelárie prezidenta Ukrajiny Kyrylo Budanov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Ruský tím vedie šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že vyjednávacie tímy budú rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas. Ide podľa neho o „kľúčovú otázku“.

Pred stretnutím pracovných skupín v SAE rokovali s Putinom v Moskve americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Na stretnutí sa zúčastnil aj poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova naďalej trvá na svojej požiadavke, aby sa ukrajinské jednotky z Donbasu stiahli.

Zdroj: Info.sk, TASR
