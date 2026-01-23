  • Články
Sociálna sieť na muške podvodníkov: Na takéto varovanie nereagujte!

  • DNES - 18:27
  • Svet
Podvodníci najnovšie úradujú v komentároch na známej sociálnej sieti. Odborníci radia, ako nenaletieť.

Podvodníci úradujú na sociálnej sieti LinkedIn. Ako varoval web Bleeping Computer, prostredníctvom komentárov k príspevkom nabádajú autorov príspevkov, aby klikli na priložený odkaz. Dôvodom má byť údajné porušenie pravidiel sociálnej siete.

Hrozia obmedzením účtu

Foto: Primakov/Shutterstock.com

Podľa Bleeping Computer podvod na LinkedIn prebieha už niekoľko dní. Komentáre, ktoré sa objavujú pri náhodných príspevkoch, sa vydávajú za upozornenie od samotnej sociálnej siete. Od oficiálnych oznámení sa rozlišujú len ťažko, keďže obsahujú pôvodné logo a niekedy aj skratku URL lnkd.in, ktorú používa aj sociálna sieť.

„Tieto príspevky klamlivo tvrdia, že používateľ 'vykonával aktivitu, ktorá nie je v súlade' s platformou, a že došlo k 'dočasnému obmedzeniu' jeho účtu, kým neklikne na konkrétny odkaz v komentári.“

Po kliknutí na odkaz sa používateľ dostane na webovú stránku podobnú LinkedIn. Na nej si môže prečítať výzvu na overenie svojej totožnosti, vďaka čomu bude údajne možné obnoviť prístup k jeho účtu. Pri overovaní je pritom potrebné zadať heslo k svojmu účtu, ktoré sa tak môže dostať do rúk podvodníkov.

Ako prebieha podvod

  1. Pod príspevkom používateľa sa objaví komentár s oznámením o porušení pravidiel.
  2. Používateľ klikne na odkaz v komentári.
  3. Používateľ je presmerovaný na stránku, ktorá má „obnoviť“ jeho prístup k účtu.
  4. Používateľ vyplní formulár, v ktorom podvodníkom nevedome prezradí citlivé údaje.

Hovorca LinkedIn pre Bleeping Computer potvrdil, že o podvodných komentároch vedia. „Musím pripomenúť, že LinkedIn svojim členom nikdy neoznamuje porušenie pravidiel komunity prostredníctvom verejných komentárov,“ uviedol. Zároveň odporučil používateľom, aby podobné komentáre nahlasovali.

Problém zaznamenal aj Instagram

Na údajný podvod, ktorý mal zasiahnuť sociálnu sieť Instagram, v januári upozornila aj bezpečnostná spoločnosť Malwarebytes. Podľa nej malo dôjsť k úniku údajov vyše 17 miliónov používateľov tejto sociálnej siete.

„Kybernetickí zločinci ukradli citlivé informácie 17,5 milióna účtov na Instagrame vrátane používateľských mien, fyzických adries, telefónnych čísel, emailových adries a ďalších,“ varovala spoločnosť Malwarebytes.

Na upozornenie odborníkov už stihol reagovať samotný Instagram, ktorý odmietol informáciu o podvode. Zo stanoviska, ktoré poskytol portálu BBC vyplýva, že v skutočnosti išlo o chybu, ktorú spoločnosť už odstránila. V rámci nej mal viacerým používateľom prísť mail so žiadosťou o obnovenie hesla.

„Opravili sme chybu, pri ktorej tretia strana žiadala od niektorých ľudí obnovenie hesla. Nedošlo k žiadnemu prieniku do našich systémov,“ dodal Instagram.

Zdroj: Info.sk, DP, bleepingcomputer.com
