  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty

  • DNES - 15:41
  • Davos
Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty

Technologický miliardár Elon Musk naznačil, že jeho spoločnosť Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty.

Stroje s názvom Optimus v súčasnosti vykonávajú jednoduché úlohy pri výrobe elektrických áut, povedal v piatok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Do konca budúceho roka sa roboty pravdepodobne dostanú aj do predaja pre verejnosť, pokračoval Musk. Tesla ich bude predávať, ak bude presvedčená, že sú veľmi spoľahlivé a bezpečné a dokážu plniť mnoho úloh, dodal. Šéf Tesly je známy tým, že stanovuje termíny, ktoré neskôr nedokáže dodržať, poznamenala agentúra DPA.

Musk v Davose zopakoval svoju prognózu, že vo svete bude časom viac robotov ako ľudí. Stroje podľa neho v budúcnosti dokážu plniť „všetky ľudské potreby“, napríklad dohliadať na deti alebo domáce zvieratá a starať sa o starších ľudí. V minulosti technologický miliardár okrem iného vyhlásil, že Optimus bude dokonalým chirurgom alebo, že roboty budú môcť sledovať ľudí a zabrániť im páchať zločiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny

Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny

DNES - 16:27Ekonomické

Súčasné trendy na európskom trhu práce podľa europoslanca Branislava Ondruša zhoršujú postavenie pracujúcich a komplikujú zosúladenie pracovného a rodinného života.

PS: Vláda zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, tá ohrozuje najmä mladých

PS: Vláda zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, tá ohrozuje najmä mladých

DNES - 15:33Ekonomické

Štefan Kišš upozornil na zhoršenie verejných financií na Slovensku.

EÚ posiela na Ukrajinu 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur

EÚ posiela na Ukrajinu 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur

DNES - 12:43Ekonomické

Európska komisia v piatok oznámila, že nasadzuje na pomoc energetickému sektoru Ukrajiny 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur.

Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom

Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom

VČERA - 18:19Ekonomické

Americké akcie otvorili štvrtkové obchodovanie rastom, keď trhy reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaviesť na tovary z ôsmich európskych štátov od februára zvýšené dovozné clá.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP