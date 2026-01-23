Z pražskej školy hlásili streľbu, na mieste zadržali učiteľa
- DNES - 15:39
- Praha
Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu.
Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila, informuje spravodajkyňa TASR.
Pražští policisté prověřují oznámení, směřující ke střední škole v Praze 3 v ulici Roháčova, kde měla být slyšet střelba. Na místě jsou desítky policistů a prověřují oznámení.— Policie ČR (@PolicieCZ) January 23, 2026
„Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr uviedla, že tieto informácie sa nepotvrdili. „Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala.
Na mieste zadržali učiteľa
Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.
