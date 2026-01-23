  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Z pražskej školy hlásili streľbu, na mieste zadržali učiteľa

  • DNES - 15:39
  • Praha
Z pražskej školy hlásili streľbu, na mieste zadržali učiteľa

Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu.

Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila, informuje spravodajkyňa TASR.

Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr uviedla, že tieto informácie sa nepotvrdili. „Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala.

Na mieste zadržali učiteľa

Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Abú Zabí sa začali rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov

V Abú Zabí sa začali rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov

DNES - 16:52Zahraničné

V hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí sa v piatok popoludní začali rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.

Šéf zahraničného výboru Bundestagu: Európa sa bez USA nedokáže brániť

Šéf zahraničného výboru Bundestagu: Európa sa bez USA nedokáže brániť

DNES - 15:13Zahraničné

Popredný nemecký politik Armin Laschet, ktorý je predsedom zahraničného výboru Spolkového snemu, sa v piatok vyslovil za zachovanie NATO aj s účasťou Spojených štátov.

Tajani: Kritika Zelenského voči Európe nie je spravodlivá

Tajani: Kritika Zelenského voči Európe nie je spravodlivá

DNES - 13:37Zahraničné

Podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bol voči Európe nespravodlivý.

NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová

NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová

DNES - 11:11Zahraničné

Generálny tajomník NATO a dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v piatok pri stretnutí v Bruseli zhodli, že Aliancia by mala posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP