PS: Vláda zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, tá ohrozuje najmä mladých
- DNES - 15:33
- Bratislava
Štefan Kišš upozornil na zhoršenie verejných financií na Slovensku.
Vláda Roberta Fica (Smer-SD) nechala ľudí tri roky šetriť, zvýšila im dane a zhoršila životnú úroveň, no verejné financie sa napriek tomu dostali do ešte horšieho stavu. Zároveň úplne zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, ktorá čoraz viac ohrozuje najmä mladých ľudí, informoval v piatok člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) a Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš.
Zároveň uvítal, že Inštitút Martina Filka predstavil odbornú štúdiu o bývaní s konkrétnymi návrhmi riešení. „Presne toto mala robiť vláda, ktorej strany sa hlásia k sociálnej demokracii. My sa touto prácou budeme inšpirovať a pretavíme ju do našich programových priorít,“ uviedol Kišš.
Dostupné bývanie je podľa poslanca PS Dávida Deja jedna z najväčších tém pre mladých ľudí. „Nie preto, že by chceli luxus, ale preto, že chcú normálne žiť, založiť si rodinu a zostať na Slovensku. Vláda im však namiesto riešení ponúka PR, prázdne reči a pohŕdanie,“ podotkol poslanec.
Podľa PS štátom podporované nájomné bývanie v súčasnej podobe nefunguje. Nájomné je takmer rovnaké ako na komerčnom trhu, pričom systém v praxi pomáha najmä developerom, nie ľuďom v núdzi. Ukážkovým príkladom sú podľa PS Ovocné sady v Bratislave, kde je obsadená len približne štvrtina bytov.
„Víťazom je developer, ktorý stavia so zníženou DPH a prenajíma za trhové ceny. Porazenými sú mladí ľudia, rodiny a pracujúci, pre ktorých mal byť tento systém určený,“ upozornil Dej. Ak podľa neho štát nezačne brať krízu bývania vážne, mladí ľudia budú odchádzať a Slovensko na to doplatí ako celok.
