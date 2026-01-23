  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

PS: Vláda zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, tá ohrozuje najmä mladých

  • DNES - 15:33
  • Bratislava
PS: Vláda zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, tá ohrozuje najmä mladých

Štefan Kišš upozornil na zhoršenie verejných financií na Slovensku.

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) nechala ľudí tri roky šetriť, zvýšila im dane a zhoršila životnú úroveň, no verejné financie sa napriek tomu dostali do ešte horšieho stavu. Zároveň úplne zlyháva v riešení krízy dostupného bývania, ktorá čoraz viac ohrozuje najmä mladých ľudí, informoval v piatok člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) a Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš.

Zároveň uvítal, že Inštitút Martina Filka predstavil odbornú štúdiu o bývaní s konkrétnymi návrhmi riešení. „Presne toto mala robiť vláda, ktorej strany sa hlásia k sociálnej demokracii. My sa touto prácou budeme inšpirovať a pretavíme ju do našich programových priorít,“ uviedol Kišš.

Dostupné bývanie je podľa poslanca PS Dávida Deja jedna z najväčších tém pre mladých ľudí. „Nie preto, že by chceli luxus, ale preto, že chcú normálne žiť, založiť si rodinu a zostať na Slovensku. Vláda im však namiesto riešení ponúka PR, prázdne reči a pohŕdanie,“ podotkol poslanec.

Podľa PS štátom podporované nájomné bývanie v súčasnej podobe nefunguje. Nájomné je takmer rovnaké ako na komerčnom trhu, pričom systém v praxi pomáha najmä developerom, nie ľuďom v núdzi. Ukážkovým príkladom sú podľa PS Ovocné sady v Bratislave, kde je obsadená len približne štvrtina bytov.

Víťazom je developer, ktorý stavia so zníženou DPH a prenajíma za trhové ceny. Porazenými sú mladí ľudia, rodiny a pracujúci, pre ktorých mal byť tento systém určený,“ upozornil Dej. Ak podľa neho štát nezačne brať krízu bývania vážne, mladí ľudia budú odchádzať a Slovensko na to doplatí ako celok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny

Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny

DNES - 16:27Ekonomické

Súčasné trendy na európskom trhu práce podľa europoslanca Branislava Ondruša zhoršujú postavenie pracujúcich a komplikujú zosúladenie pracovného a rodinného života.

Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty

Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty

DNES - 15:41Ekonomické

Technologický miliardár Elon Musk naznačil, že jeho spoločnosť Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty.

EÚ posiela na Ukrajinu 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur

EÚ posiela na Ukrajinu 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur

DNES - 12:43Ekonomické

Európska komisia v piatok oznámila, že nasadzuje na pomoc energetickému sektoru Ukrajiny 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur.

Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom

Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom

VČERA - 18:19Ekonomické

Americké akcie otvorili štvrtkové obchodovanie rastom, keď trhy reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaviesť na tovary z ôsmich európskych štátov od februára zvýšené dovozné clá.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP