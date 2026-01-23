  • Články
Bratislava

Šéf zahraničného výboru Bundestagu: Európa sa bez USA nedokáže brániť

  DNES - 15:13
  Berlín/Moskva
Šéf zahraničného výboru Bundestagu: Európa sa bez USA nedokáže brániť

Popredný nemecký politik Armin Laschet, ktorý je predsedom zahraničného výboru Spolkového snemu, sa v piatok vyslovil za zachovanie NATO aj s účasťou Spojených štátov.

„Ak by Američania NATO zajtra opustili, Európa by sa sama nedokázala brániť,“ povedal Laschet pre nemeckú spravodajskú televíziu RTL/NTV. Informuje TASR na základe správy DPA.

Podľa bývalého predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) je preto potrebné s Američanmi spolupracovať, kým to bude možné, ale zároveň sa podľa neho musí posilňovať aj samotná Európa. Súčasne zdôraznil, že keď chce mať Európa vplyv na vojnu na Ukrajine, musí opäť rokovať s Ruskom. Na otázku, ako blízko je mier na Ukrajine, Laschet odpovedal, že „nikto z nás to nevie - my Európania obzvlášť, keďže na rozdiel od USA s Ruskom nekomunikujeme“.

Na rozhovory zástupcov Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny, ktoré sa majú prvýkrát v takomto formáte začať v piatok večer v Abú Zabí, sa pozerá Laschet s opatrným optimizmom. „To, že Rusi budú s Ukrajincami v Spojených arabských emirátoch spolu opäť hovoriť, je dobrý signál, lebo sa tak už dlho nedialo,“ povedal šéf zahraničného výboru Bundestagu.

Moskva naďalej trvá na svojej požiadavke, aby sa ukrajinské sily stiahli aj zo zvyšných častí východoukrajinského regiónu Donbas. Pred začiatkom trojstranných rokovaní v Abú Zabí to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Postoj Ruska je dobre známy. Ukrajinské vojská musia opustiť územie Donbasu, to je veľmi dôležitá podmienka,“ cituje jeho slová agentúra TASS.

Zdroj: Info.sk, TASR
