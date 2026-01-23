  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

  • DNES - 15:09
  • Bratislava
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

Vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.

Konsolidácia má podľa Hlasu svoje medzery a nemožno sa sústrediť len na škrty, ale predovšetkým na ekonomický rast a lepší výber daní. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany.

Ľudia dnes nepotrebujú politikárčenie ani mediálne odkazy. Potrebujú reálnu politiku pre ich lepší život. Pomoc rodinám, istoty pre pracujúcich a naštartovanie ekonomiky,“ poznamenal Hlas-SD.

Strana deklarovala, že bude navrhovať opatrenia, ktoré podporia rodiny, pomôžu matkám samoživiteľkám, či odľahčia podnikateľov a podporia tak hospodársky rast.

Fico vo videu na sociálnej sieti naznačil, že vláda by nemusela pripraviť v roku 2026 ďalší tradičný konsolidačný balík. „Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere-SD velím: Na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční kolegovia z Hlasu-SD a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

DNES - 15:06Domáce

Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák.

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

DNES - 15:01Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo nespokojných koaličných politikov, aby povalili vládu.

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

DNES - 14:59Domáce

KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špióna mimoriadny výbor.

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná

DNES - 14:53Domáce

Nezáujem i dehonestáciu vidí za vyjadreniami predsedu vlády SR Roberta Fica pri ceste na mimoriadny samit EÚ predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP