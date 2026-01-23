Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov
Vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.
Konsolidácia má podľa Hlasu svoje medzery a nemožno sa sústrediť len na škrty, ale predovšetkým na ekonomický rast a lepší výber daní. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany.
„Ľudia dnes nepotrebujú politikárčenie ani mediálne odkazy. Potrebujú reálnu politiku pre ich lepší život. Pomoc rodinám, istoty pre pracujúcich a naštartovanie ekonomiky,“ poznamenal Hlas-SD.
Strana deklarovala, že bude navrhovať opatrenia, ktoré podporia rodiny, pomôžu matkám samoživiteľkám, či odľahčia podnikateľov a podporia tak hospodársky rast.
Fico vo videu na sociálnej sieti naznačil, že vláda by nemusela pripraviť v roku 2026 ďalší tradičný konsolidačný balík. „Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere-SD velím: Na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční kolegovia z Hlasu-SD a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ uviedol.
