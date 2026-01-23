  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

  • DNES - 15:06
  • Bratislava
Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po rokovaní koaličnej rady.

Situáciu súvisiacu s Grónskom označil za vážny problém, ktorý narušuje jednotu. „Potrebujeme flexibilne reagovať na aktuálne výzvy, toto je dnes podstatnejšie,“ povedal novinárom. Za „úplnú prioritu“ považuje Kaliňák situáciu na západe súvisiacu s Grónskom. To, či Slovensko dostalo pozvánku do tzv. Rady mieru, nechcel komentovať.

Na východe je problém, teraz je problém aj na západe, ktorý je omnoho vážnejší, pretože narušuje nejakú absolútnu jednotu a toto vnímame ako úplnú prioritu,“ vyhlásil Kaliňák. Pri Grónsku treba byť podľa neho mimoriadne obozretný. Zopakoval, že si nevie predstaviť vojenskú akciu USA, pretože by to znamenalo úplný koniec NATO. „Na druhej strane je tu nejaká zmluva medzi Dánskom a Spojenými štátmi, ktorou cestou podľa mňa Spojené štáty pôjdu, to znamená navýšením vojenskej prítomnosti. Vyzerá to tak, že to, čo sa momentálne aktívne diskutuje, je zásadná zmena tejto prítomnosti s oprávneniami, ktoré budú iné,“ ozrejmil minister obrany s tým, že podľa neho ani samotné Dánsko v tejto chvíli nie je ešte úplne oboznámené, čo zamýšľajú veľkí hráči. „Preto je jednota v Európe teraz dôležitá,“ zdôraznil.

Kaliňák cíti „obrovský“ rozdiel medzi Dánskom a Ukrajinou. „Medzi Ukrajinou, ktorá nie je členským štátom, kde máme svoj vyhranený názor, naopak, od Dánska, ktoré je členským štátom Európy a kde európska solidarita funguje a kde podporujeme to, aby sme boli v tomto názore jednotní,“ skonštatoval.

Minister obrany zatiaľ nechcel komentovať, či Slovensko dostalo pozvánku do tzv. Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Sú to príliš zložité procesy, ktoré v mnohých štátoch môže rozhodnúť líder, ak je štát postavený na jednom lídrovi. Toto je omnoho komplikovanejší systém v rámci Slovenska alebo aj ostatných štátov, ktoré jasne povedali, že každú takúto otázku budú podrobne diskutovať a budú riešiť. Myslím si, že keď to bude téma, ktorá bude vhodná na to, aby sme ju oznámili, určite ju oznámime,“ vyhlásil s tým, že by to vytváralo paralelnú štruktúru popri OSN. Vláda však podľa neho vždy hovorila, že bude podporovať každú iniciatívu, ktorá podporuje mier. Budú preto o tejto téme diskutovať.

Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na okraj Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump. Pozval do nej približne 60 krajín. Lídri členských krajín EÚ majú podľa predsedu Európskej rady Antónia Costu vážne pochybnosti v súvislosti s tzv. Radou mieru, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

DNES - 15:09Domáce

Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

DNES - 15:01Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo nespokojných koaličných politikov, aby povalili vládu.

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

DNES - 14:59Domáce

KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špióna mimoriadny výbor.

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná

DNES - 14:53Domáce

Nezáujem i dehonestáciu vidí za vyjadreniami predsedu vlády SR Roberta Fica pri ceste na mimoriadny samit EÚ predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP