Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom
Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo nespokojných koaličných politikov, aby povalili vládu.
Poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) poukázal, že viacerí vládni predstavitelia majú pravidelne „silácke reči“, no sú súčasťou koalície. Predstavitelia hnutia to uviedli na tlačovej konferencii v reakcii na rokovanie koaličnej rady.
„To nie je, že pred celým Slovenskom natočia videá, aká je vláda hrozná, a pritom sú jej súčasťou. A dokonca sami hlasujú za všetky tie nechutnosti, ktoré potom kritizujú. Táto vláda stratila tvár, oni sľubovali, že bude odbornosť a pritom je to totálny chaos,“ vyhlásil Jakab.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš vyhlásil, že vláda nerieši problémy ľudí, koaliční partneri iba odkazujú jeden druhému prostredníctvom médií svoje postoje. „Namiesto toho, aby si lídri týchto strán - Fico, Šutaj Eštok a Danko, sadli za jeden stôl a začali riešiť tieto problémy, ktoré ľudí trápia, tak oni si mediálne odkazujú cez svoje ‚videjká‘, cez svoje ‚Facebooky‘, kto je väčší zlodej. Kto je väčší podvodník, kto sa viacej háda, kto viacej kričí, kto jazdí na koni bielom, kto jazdí na somárikoch. Toto sú predstavitelia štátu,“ doplnil.
Fico: Keď do pekla, tak na bielom koni
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok (22. 1.) na sociálnej sieti nahral video, v ktorom naznačil, že vláda by nemusela pripraviť v roku 2026 ďalší tradičný konsolidačný balík. „Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere-SD velím: ‚Na bieleho koňa‘. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční kolegovia z Hlasu-SD a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ uviedol Fico vo videu.
Predseda koaličnej SNS Andrej Danko v piatok vo videu na sociálnej sieti reagoval, že premiér by sa mal správať k svojim koaličným partnerom slušnejšie. Fico by mal podľa neho riešiť skutočné problémy ľudí a nie virtuálnych nepriateľov. Danko zároveň spochybnil zámer vlády uzavrieť zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse o stavbe nového bloku jadrovej elektrárne.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní koaličnej rady uviedol, že premiérova výzva podľa neho smerovala k tomu, aby robili veci spolu v koalícii čo najrýchlejšie a najlepšie. Myslí si, že Slovensko musí urobiť niečo pre naštartovanie svojej ekonomiky.
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov
Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.
Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu
Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák.
Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor
KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špióna mimoriadny výbor.
Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná
Nezáujem i dehonestáciu vidí za vyjadreniami predsedu vlády SR Roberta Fica pri ceste na mimoriadny samit EÚ predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.