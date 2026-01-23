  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

  • DNES - 14:59
  • Bratislava
Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špióna mimoriadny výbor.

Opozičné KDH žiada pre zadržanie čínskeho špióna v Česku, ktorý mal robiť rozhovor s europoslancom Ľubošom Blahom (Smer-SD) a predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD), mimoriadny výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.

Hnutie považuje za neprípustné, aby nad bezpečnosťou štátu a ochranou strategických záujmov viseli otázniky. Žiada preto, aby vedenie SIS podalo poslancom vysvetlenie k postupu bezpečnostných zložiek v tomto prípade. „Pýtame sa, ako je možné, že sa takáto osoba dostala do blízkosti najvyšších predstaviteľov vlády Smeru. Odpovede budeme žiadať na pôde na to určenej. Vyzývame na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS,“ uviedol poslanec KDH a člen kontrolného výboru František Majerský.

Musia podľa neho zistiť, či slovenské tajné služby o týchto rizikových kontaktoch vedeli, či varovali ústavných činiteľov a či neboli ohrozené naše bezpečnostné záujmy. „Ak zlyhal systém bezpečnostných previerok alebo monitorovania hrozieb, verejnosť má právo vedieť, že budú prijaté opatrenia na nápravu,“ dodal Majerský.

Opozičný poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) v tejto súvislosti reagoval, že ak by sa nepodarilo mimoriadny výbor zvolať či otvoriť, na programe januárovej schôdze parlamentu je aj riadne rokovanie výboru pre kontrolu činnosti SIS. „Je to otázka určite na mieste. Ak české bezpečnostné orgány vyhodnotili pôsobenie tohto človeka ako bezpečnostné riziko, tak nie je možné, že v Českej republike predstavuje tento človek bezpečnostné riziko a na Slovensku nie, hoci je v kontakte s vysokými ústavnými činiteľmi,“ poznamenal Grendel.

Česká polícia a Bezpečnostná informačná služba vo štvrtok (22. 1.) oznámili, že kriminalisti v sobotu (17. 1.) v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu a obvinili ju z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Rozhovor mu zo slovenských politikov poskytol europoslanec Ľuboš Blaha či predseda slovenského parlamentu Richard Raši. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že situácia okolo zadržania čínskeho špióna nie je pre Slovensko bezpečnostným rizikom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

DNES - 15:09Domáce

Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

DNES - 15:06Domáce

Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák.

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

DNES - 15:01Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo nespokojných koaličných politikov, aby povalili vládu.

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal,prečo je SR čoraz viac izolovaná

DNES - 14:53Domáce

Nezáujem i dehonestáciu vidí za vyjadreniami predsedu vlády SR Roberta Fica pri ceste na mimoriadny samit EÚ predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP