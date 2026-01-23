  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal, prečo je SR čoraz viac izolovaná

  • DNES - 14:53
  • Bratislava
Šimečka: Premiér pri ceste na samit EÚ ukázal, prečo je SR čoraz viac izolovaná

Nezáujem i dehonestáciu vidí za vyjadreniami predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) pri ceste na mimoriadny samit EÚ predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

„Robert Fico vo štvrtok (22. 1.) opäť ukázal, prečo je Slovensko pod jeho vedením čoraz izolovanejšie, prečo nikto neberie naše záujmy vážne a prečo už nikoho nezaujíma, čo hovorí,“ povedal v stanovisku líder opozičného hnutia.

Poukázal osobitne na zosmiešňujúce slová, ktorými Fico označil samit za „drahú večeru“. Pripomenul, že premiér sa nezúčastňuje na koalícii ochotných, kde sa rozhoduje o budúcnosti európskej bezpečnosti, nebol ani v Davose na Svetovom ekonomickom fóre. „A nechce sa mu ísť ani na jediný formát, kam ho môžu a reálne musia pozvať len preto, že je premiérom členského štátu EÚ,“ dodal Šimečka.

Premiér skritizoval samit pri ceste na stretnutie lídrov členských krajín EÚ, ktorí sa mali zaoberať hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiacimi s Grónskom. Predseda Európskej rady António Costa podľa Fica stretnutie zorganizoval, aby zmiernil paniku niektorých členských štátov. Premiér samit označil za „super drahú večeru“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov

DNES - 15:09Domáce

Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu

DNES - 15:06Domáce

Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák.

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

Povaľte vládu, odkázalo Hnutie Slovensko nespokojným koaličným poslancom

DNES - 15:01Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo nespokojných koaličných politikov, aby povalili vládu.

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

Čínsky špión mal robiť rozhovor s Blahom a Rašim, KDH žiada mimoriadny výbor

DNES - 14:59Domáce

KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špióna mimoriadny výbor.

Vosveteit.sk
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP