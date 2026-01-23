Kaliňák: Situácia okolo čínskeho špióna nie je pre SR bezpečnostným rizikom
Situácia okolo zadržania čínskeho špióna českou políciou nie je pre Slovensko bezpečnostným rizikom. Slovenské spravodajské služby situáciu monitorujú.
V reakcii na novinárske otázky to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Špiónovi mali poskytnúť rozhovory europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) či predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Každá spravodajská služba, aj civilná, aj vojenská, majú vlastný odbor, ktorý sa špecializuje na cudzie spravodajské služby, a sú v tom v zásade veľmi dobrí a robíme opatrenia priebežne,“ skonštatoval Kaliňák. Tvrdí, že dôležité bude sledovať tento príbeh, aké závažné to bolo, či čínsky špión komunikoval s politikmi alebo od nich zbieral vojenské informácie či také, ktoré súviseli s NATO. „To by mohlo závažnosť tohto prípadu omnoho viacej pomenovať, ale ak niekto urobil iba rozhovor ako pán predseda parlamentu, tak to zatiaľ nepovažujem za žiadne bezpečnostné riziko,“ povedal minister.
Česká polícia a Bezpečnostná informačná služba vo štvrtok (22. 1.) oznámili, že kriminalisti v sobotu (17. 1.) v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu a obvinili ju z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc.
Hlas-SD: Vyhlásenie premiéra vnímame ako vypočutie našich dlhodobých argumentov
Vyhlásenie premiéra Roberta Fica vníma strana Hlas-SD ako vypočutie jej dlhodobých argumentov.
Robert Kaliňák považuje bezpečnostnú situáciu na západe za úplnú prioritu
Slovensko momentálne čelí bezprecedentnej bezpečnostnej i ekonomickej kríze, a tomu treba dať prioritu. Uviedol to v piatok vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák.
