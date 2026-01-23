Sprchujte sa potme, radí lekár. Prečo je „tmavá sprcha“ lepšia ako obyčajná?
Nový wellness trend zaujal používateľov sociálnych sietí. Aké benefity prináša „tmavá sprcha“?
Účinky svetla na spánok sú značné a dobre preskúmané. Pripomína ich aj Spánková nadácia, podľa ktorej je svetlo „najdôležitejším vonkajším faktorom, ktorý ovplyvňuje spánok“.
Podľa nadácie svetlo zohráva kľúčovú rolu pri regulovaní vnútorných telesných hodín. Tie nám okrem iného signalizujú, kedy nastal čas na odpočinok. „Svetlo tiež ovplyvňuje tvorbu melatonínu potrebného pre spánok,“ dodala nadácia.
Svetlo a jeho vplyv na mozog
O účinku svetla na organizmus hovorí v článku Fox News Digital aj psychiater Daniel Amen. Ako tvrdí, svetlo vplýva priamo na mozog prostredníctvom retinohypotalamického traktu, ktorý prepája oči s naším najdôležitejším orgánom.
Biele a modré svetlo podľa psychiatra zvyšujú tvorbu kortizolu v tele, a zároveň znižujú hladinu melatonínu. Tým telu naznačujú, že po oddychu nastal čas na prebudenie. Naproti tomu „mierne svetlo a tma signalizujú bezpečie, aktivuju parasympatický nervový systém a začínajú proces prirodzeného oddychu a regenerácie,“ vysvetlil Amen.
„Pri obmedzení vizuálnych vnemov obmedzujeme aj senzorické zaťaženie mozgu. To znamená, že mozog spracúva menej podnetov, takže tá časť mozgu, ktorá zodpovedá za strach a stres, reaguje menej.“
Jednoduchý spôsob, ako pred spánkom zmierniť záťaž na mozog, je stlmiť osvetlenie v miestnosti približne 60 až 90 minút pred spaním. Ako riešenie sa ponúka aj „tmavá sprcha“.
Tmavá sprcha a jej výhody
Ilustračné foto: AI
Ako pripomína Daniel Amen, mozog ocení predvídavé správanie počas dňa. Preto je vhodné mať pred spaním večerné rituály na upokojenie mysle.
„Tmavé senzorické rituály sú pasívnejšie a somatické. Nerobíte niečo na upokojenie mozgu, ale vytvárate prostredie, ktoré mu umožňuje samostatne spomaliť.“
Pred samotným spaním je preto vhodné obmedziť zmyslové vnemy už v sprche. Ako radí Fox News Digital, neberte si so sebou do sprchy mobil a pri sprchovaní vypnite agresívne svetlá. Relaxu prospeje aj levanduľový olej, chladnejšia teplota v kúpeľni a jemné osušky. V sprche by ste mali stráviť asi 15 až 20 minút.
„Tmavá sprcha“ je obzvlášť účinná pri úzkostiach, ADHD alebo nespavosti. „Vytvára vonkajší pokoj, ktorý vedie k vnútornej regulácii,“ dodal Amen.
