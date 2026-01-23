  • Články
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Tajani: Kritika Zelenského voči Európe nie je spravodlivá

  • DNES - 13:37
  • Rím
Podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bol voči Európe nespravodlivý, keď ju kritizoval počas vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru ANSA.

Európa podľa Tajaniho urobila všetko pre politickú, finančnú aj vojenskú podporu Ukrajiny. Kritika ukrajinského prezidenta „sa mi zdá nespravodlivá voči Európe,“ dodal na taliansko-nemeckom obchodnom fóre v Ríme.

Zelenskyj vo štvrtok v Davose vyhlásil, že Európa síce rada diskutuje o budúcnosti, no vyhýba sa konkrétnym činom. „Namiesto toho, aby sa Európa stala skutočnou globálnou veľmocou, zostáva krásnym, ale roztriešteným kaleidoskopom malých a stredných mocností,“ uviedol ukrajinský prezident. Podľa neho sa Európania namiesto spoločného postupu proti Rusku často obracajú jeden proti druhému.

V prejave na WEF Zelenskyj kritizoval aj miernu reakciu Európy na spor o Grónsko, o ktorého získanie prejavil záujem americký prezident Donald Trump. Vyslanie desiatok európskych vojakov do Grónska podľa Zelenského nepredstavuje dostatočne silný signál ani pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ani pre Čínu, a zároveň ani pre Dánsko ako blízkeho európskeho spojenca.

Zdroj: Info.sk, TASR
