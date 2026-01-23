  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

EÚ posiela na Ukrajinu 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur

  • DNES - 12:43
  • Brusel
EÚ posiela na Ukrajinu 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur

Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že nasadzuje na pomoc energetickému sektoru Ukrajiny 447 núdzových generátorov v hodnote 3,7 milióna eur.

Európska únia poskytne Ukrajine 447 generátorov, ktoré majú pomôcť s dodávkami elektriny pre kľúčovú infraštruktúru. V piatok to oznámila eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová. Poľsko dodá Ukrajine 379 generátorov a 18 vykurovacích zariadení. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Neustále útoky Ruska na energetickú infraštruktúru Ukrajiny zámerne pripravujú civilné obyvateľstvo o teplo, svetlo a základné služby uprostred krutej zimy,“ uviedla belgická komisárka.

Generátory v hodnote 3,7 milióna eur zo strategických rezerv EÚ podľa nej už smerujú na Ukrajinu. Sú určené na obnovenie dodávok elektrickej energie do nemocníc, prístreškov a ďalších kritických služieb. EÚ od začiatku ruskej invázie Ukrajine dodala takmer 10.000 generátorov.

„Európska komisia dôrazne odsudzuje útoky Ruska na kritickú energetickú infraštruktúru a humanitárne škody, ktoré spôsobujú. EÚ nedovolí, aby si Rusko podmanilo Ukrajinu mrazom, a bude naďalej pomáhať Ukrajincom prežiť túto zimu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podpredseda ukrajinskej vlády a minister energetiky Denys Šmyhaľ minulý piatok uviedol, že na Ukrajine nezostala ani jedna elektráreň, na ktorú by ruské jednotky počas vojny nezaútočili. Reuters píše, že ruské útoky vedú k výpadkom prúdu a vody v Kyjeve, ktoré túto zimu trvajú trikrát až štyrikrát dlhšie ako v predchádzajúcich rokoch.

„Na základe rozhodnutia premiéra Donalda Tuska dorazí v najbližších dňoch na Ukrajinu 379 generátorov elektrickej energie a 18 ohrievačov z vládnej agentúry pre strategické rezervy, pričom prvá zásielka má odísť v piatok,“ uviedlo v piatok poľské ministerstvo vnútra.

Generátory sa rozhodlo Ukrajine poslať aj mesto Varšava. Primátor Rafal Trzaskowski na tlačovej konferencii oznámil, že poľská metropola poskytne Kyjevu 90 kusov. Poľská verejnosť vyzbierala v rámci kampane na nákup generátorov pre Ukrajinu už viac než 1,3 milióna eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom

Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom

VČERA - 18:19Ekonomické

Americké akcie otvorili štvrtkové obchodovanie rastom, keď trhy reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaviesť na tovary z ôsmich európskych štátov od februára zvýšené dovozné clá.

Wizz Air zvýši frekvenciu letov Bratislava - Košice na 13 týždenne

Wizz Air zvýši frekvenciu letov Bratislava - Košice na 13 týždenne

VČERA - 17:56Ekonomické

Letecký dopravca Wizz Air zvýši pre vysoký záujem frekvenciu letov Bratislava - Košice z deviatich na 13 týždenne. K zmene pristúpi od 21. marca tohto roka.

Ch. Wright: Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok

Ch. Wright: Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok

VČERA - 17:38Ekonomické

Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok, povedal na Svetovom ekonomickom fóre v Davose americký minister energetiky Chris Wright.

Štefan Kišš: Kamenického pred rozpočtovou katastrofou zachraňujú meškajúce zbrane

Štefan Kišš: Kamenického pred rozpočtovou katastrofou zachraňujú meškajúce zbrane

VČERA - 17:06Ekonomické

Ministra financií Ladislava Kamenického v súčasnosti pred absolútnou rozpočtovou katastrofou nezachraňujú systémové opatrenia vlády, ale meškajúce dodávky vojenskej techniky.

Vosveteit.sk
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP