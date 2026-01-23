  • Články
Ľad z kamióna takmer zasiahol policajtov, vodič dostal pokutu

  • DNES - 12:12
  • Trnava
Ľad z kamióna takmer zasiahol policajtov, vodič dostal pokutu

Padajúcemu ľadu sa museli uhýbať aj protiidúce vozidlá.

Policajti si v stredu (21. 1.) počas jazdy po trnavskom obchvate všimli nákladné auto, z ktorého odpadávali kusy ľadu všetkými smermi. Vodičovi napokon uložili maximálnu pokutu. Trnavská krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

Vodič dostal maximálnu pokutu

Ako uviedla polícia, kamionista spočiatku nereagoval na výstražné zariadenia a pokračoval v jazde ešte stovky metrov. „Medzitým sa policajti aj protiidúce vozidlá museli uhýbať padajúcemu ľadu. Nakoniec vodič vozidlo zastavil a policajti mu uložili maximálnu pokutu,“ ozrejmila.

Polícia zároveň upozorňuje, že vodiči sú podľa zákona povinní pred jazdou odstrániť zo svojho vozidla a nákladu všetok sneh a ľad, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zdroj: Info.sk, TASR
