Ľad z kamióna takmer zasiahol policajtov, vodič dostal pokutu
Padajúcemu ľadu sa museli uhýbať aj protiidúce vozidlá.
Policajti si v stredu (21. 1.) počas jazdy po trnavskom obchvate všimli nákladné auto, z ktorého odpadávali kusy ľadu všetkými smermi. Vodičovi napokon uložili maximálnu pokutu. Trnavská krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
Vodič dostal maximálnu pokutu
Ako uviedla polícia, kamionista spočiatku nereagoval na výstražné zariadenia a pokračoval v jazde ešte stovky metrov. „Medzitým sa policajti aj protiidúce vozidlá museli uhýbať padajúcemu ľadu. Nakoniec vodič vozidlo zastavil a policajti mu uložili maximálnu pokutu,“ ozrejmila.
Polícia zároveň upozorňuje, že vodiči sú podľa zákona povinní pred jazdou odstrániť zo svojho vozidla a nákladu všetok sneh a ľad, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
