Zrážka autobusu s nákladiakom: Jeden z vodičov nafúkal

  • DNES - 11:13
  • Košice
Podľa polície vodič nákladiaka pravdepodobne nedal prednosť autobusu.

Na hlavnej ceste pri Pereši v smere do centra Košíc došlo v piatok ráno k zrážke nákladného auta s autobusom. Pri nehode nedošlo k žiadnym zraneniam. Vodič nákladného auta však nafúkal 0,37 promile alkoholu. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Chybu spravil vodič nákladiaka

Podľa doterajších zistení vodič nákladného vozidla pravdepodobne pri prechádzaní z pripájacieho pruhu do priebežného jazdného pruhu nedal prednosť vodičovi autobusu, následkom čoho došlo k zrážke vozidiel,“ spresnila Illésová.

Po výsledku dychovej skúšky vodičovi nákladného motorového vozidla ďalšiu jazdu zakázali a zadržali mu vodičský preukaz. „O tom, kedy bude opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ doplnila Illésová.

Zrážka spôsobila kolóny, cesta je už plne prejazdná.

Zdroj: Info.sk, TASR
