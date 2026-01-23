  • Články
NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová

  • Brusel
Generálny tajomník NATO a dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v piatok pri stretnutí v Bruseli zhodli, že Aliancia by mala posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde.

Frederiksenová z Bruselu odcestuje do Grónska a stretne sa s tamojším predsedom vlády Jensom-Frederikom Nielsenom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Spolupracujeme na tom, aby bolo celé NATO bezpečné a chránené, a budeme nadväzovať na našu spoluprácu s cieľom posilniť odstrašovanie a obranu v Arktíde,“ uviedol Rutte na sieti X. Frederiksenová na tej istej platforme napísala, že súhlasí s tým, že NATO by malo zintenzívniť pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť tejto oblasti sú podľa dánskej premiérky záležitosťou celej Aliancie.

Americký prezident Donald Trump po rokovaní so šéfom NATO v Davose oznámil zhodu na rámci budúcej dohody o Grónsku a celom arktickom regióne. Vďaka nej podľa vlastných slov ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske autonómne územie pre Spojené štáty.

Trump argumentuje, že USA najväčší ostrov na svete, ktorý má strategickú polohu a je bohatý na nerastné suroviny, potrebujú z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.

Dánski a grónski predstavitelia odmietajú rokovať o suverenite a územnej celistvosti a zdôrazňujú, že Grónsko nie je na predaj. Nielsen vo štvrtok vyhlásil, že pokiaľ by si malo Grónsko vybrať medzi zotrvaním ako súčasť Dánska alebo pripojením sa k USA, tak si vyberie „Dánsko, EÚ a NATO“.

Zdroj: Info.sk, TASR
