  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
-1°Bratislava

Z juhu Moravy hlásia vyše sto nehôd, záchranári vyhlásili traumaplán

  • DNES - 10:58
  • Praha/Brno
Z juhu Moravy hlásia vyše sto nehôd, záchranári vyhlásili traumaplán

Problémy majú od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách.

Na juhu Moravy spôsobuje v piatok problémy silná ľadovica, ktorá vzniká mrznúcim mrholením. Stalo sa tam už vyše sto dopravných nehôd a zranili sa desiatky ľudí, juhomoravskí záchranári preto vyhlásili traumaplán. Podľa meteorológov bude podobné počasie pokračovať až do sobotného rána, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Problémy majú od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách, spoje MHD v Brne meškajú a niektoré regionálne autobusy nejazdia vôbec. Na diaľnici D1 pri Rousínove v smere na Brno sa okolo 5.00 h stala hromadná nehoda, pri ktorej sa zrazilo asi 20 áut. Juhomoravská polícia na sieti X uviedla, že situácia na cestách je v kraji zložitá, a ľudí vyzvala, aby cestovanie v piatok zvážili.

Krajskí záchranári v reakcii na veľký počet nehôd vyhlásili traumaplán. „Situácia je veľmi náročná, preto sme posilnili všetky brnianske základe o jednu záchranársku posádku, posilnený bol aj tím špecializovaných činností. Komunikujeme s nemocnicami a usilujeme sa o to, aby odovzdanie pacientov bolo čo najplynulejšie,“ uviedla na svojom webe Zdravotnícka záchranná služba Juhomoravského kraja.

Problémy sú aj v Olomouckom kraji. Tam polícia v súvislosti s ľadovicou dosiaľ prijala vyše 50 oznámení o komplikáciách v doprave. Na vodičov apelovala, aby na cesty radšej vôbec nešli.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sieti X uviedol, že mrznúce mrholenie s tvorbou ľadovice sa v piatok vyskytuje na väčšine územia Moravy a čiastočne aj na Vysočine a bude pokračovať po celý deň až do sobotného rána.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová

NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová

DNES - 11:11Zahraničné

Generálny tajomník NATO a dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v piatok pri stretnutí v Bruseli zhodli, že Aliancia by mala posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde.

Zelenskyj: Kľúčovou otázkou je Donbas

Zelenskyj: Kľúčovou otázkou je Donbas

DNES - 10:57Zahraničné

Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v Spojených arabských emirátoch rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas.

Španielsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Španielsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru

DNES - 10:08Zahraničné

Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok povedal, že jeho krajina sa nepridá k novozaloženej Rade mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump.

J.D. Vance obviňuje ľavicu zo zlej situácie v Minneapolise

J.D. Vance obviňuje ľavicu zo zlej situácie v Minneapolise

DNES - 9:46Zahraničné

Americký viceprezident J.D. Vance počas štvrtkovej návštevy v Minneapolise obhajoval prácu federálnych zamestnancov, ktorí sa v meste podieľajú na rozsiahlej protiimigračnej operácii.

Vosveteit.sk
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP