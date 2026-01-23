  • Články
Zelenskyj: Kľúčovou otázkou je Donbas

  • DNES - 10:57
  • Kyjev
Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v Spojených arabských emirátoch (SAE) rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas.

V piatok pred začiatkom rozhovorov to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Moskva aj Kyjev potvrdili, že v Abú Zabí sa v piatok uskutoční trojstranné stretnutie ukrajinských, ruských a amerických vyjednávačov. Rokovania budú podľa Zelenského prebiehať aj v sobotu.

Donbas je kľúčovou otázkou. Bude sa o nej diskutovať spôsobom, ktorý tri strany považujú za vhodný, dnes a zajtra v Abú Zabí,“ povedal Zelenskyj v rozhovore s novinármi na platforme WhatsApp. Osud východnej časti Ukrajiny predtým označil za nevyriešený problém v rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny.

Americký prezident Donald Trump sa so Zelenským stretol vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose. Pri návrate vyjadril presvedčenie, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin sa chcú dohodnúť, hoci boli časy, kedy to podľa neho nechcel ani jeden z nich.

Ukrajinský prezident po stretnutí s Trumpom oznámil, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky. Hotová je podľa neho aj dohoda o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu, tá si však vyžaduje podpis hláv štátov a schválenie národnými parlamentmi.

Rusko trvá na tom, aby sa ukrajinské sily stiahli z Donbasu

Rusko trvá na svojej požiadavke, aby sa ukrajinské sily stiahli aj zo zvyšných častí východoukrajinského regiónu Donbas. Ide o dôležitú podmienku pre dosiahnutie akejkoľvek dohody o ukončení vojny na Ukrajine, povedal piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým označil Donbas za kľúčovú otázku, o ktorej budú diskutovať vyjednávači Ukrajiny, Ruska a USA v Spojených arabských emirátoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022 a v súčasnosti okupuje asi pätinu jej územia. Moskva požaduje aj územie, ktoré nedokázala dobyť predovšetkým v regióne Donbas. Kyjev túto požiadavku odmieta a varuje, že ústupky Rusko iba posilnia.

„Postoj Ruska je dobre známy, a to, že ukrajinské ozbrojené sily musia opustiť územie Donbasu. Musia sa stiahnuť. Toto je veľmi dôležitá podmienka,“ uviedol Peskov na tlačovom brífingu v Moskve.

O územných otázkach budú v Abú Zabí podľa Zelenského v piatok a v sobotu rokovať vyjednávacie tímy Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Dosiaľ nevyriešený problém zostáva práve osud východnej časti Ukrajiny. Hovorca Kremľa bez ďalších podrobností doplnil, že na programe zostávajú aj ďalšie otázky.

Trojstranné stretnutie sa podľa Peskova uskutoční v piatok a v prípade potreby bude pokračovať aj v sobotu. Podľa zdroja ruskej agentúry TASS možno schôdzku v Emirátoch vnímať ako pokus nájsť kompromisy.

Zdroj: Info.sk, TASR
