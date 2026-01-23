  • Články
Španielsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru

  DNES - 10:08
  Brusel
Španielsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok povedal, že jeho krajina sa nepridá k novozaloženej Rade mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Vážime si toto pozvanie, ale odmietame ho,“ povedal Sánchez po summite EÚ v Bruseli. „Robíme to predovšetkým a zásadne kvôli konzistentnosti,“ dodal španielsky premiér s tým, že toto rozhodnutie je v súlade „s multilaterálnym usporiadaním, systémom Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom.“

Trump založil Radu mieru podpisom jej charty vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, pričom z EÚ sú zatiaľ jej jedinými členmi Maďarsko a Bulharsko. Medzi ďalšími signatármi sú napríklad Argentína, Izrael či Saudská Arábia.

Trump pôvodne navrhol novú radu s tým, že by dohliadala na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Neskôr prezident USA naznačil, že jej ciele by sa mohli rozšíriť aj na riešenie konfliktov a kríz po celom svete, a nielen v Pásme Gazy. Španielsky premiér Sanchéz v tejto súvislosti poukázal na to, že Trump do Rady mieru nezahrnul Palestínsku samosprávu.

Zdroj: Info.sk, TASR
