  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
-1°Bratislava

J.D. Vance obviňuje ľavicu zo zlej situácie v Minneapolise

  • DNES - 9:46
  • Washington
J.D. Vance obviňuje ľavicu zo zlej situácie v Minneapolise

Americký viceprezident J.D. Vance počas štvrtkovej návštevy v Minneapolise obhajoval prácu federálnych zamestnancov, ktorí sa v meste podieľajú na rozsiahlej protiimigračnej operácii.

Za tamojší chaos môžu podľa Vancea „krajne ľavicoví provokatéri“ a nespolupracujúce miestne úrady. TASR správu prebrala z agentúry Reuters.

V štáte Minnesota v súčasnosti približne 3000 federálnych agentov zasahuje proti ľuďom údajne podozrivým zo zločineckej činnosti či z porušovania imigračných zákonov. Ich násilné zásahy odmietajú miestni občania a starosta Minneapolisu Jacob Frey federálnu vládu obvinil z úmyselného podnecovania nepokojov a vyvolávania chaosu.

Ak by s nami štátne a miestne bezpečnostné zložky trochu spolupracovali, myslím, že chaos by sa výrazne znížil,“ vyhlásil Vance.

Trump uviedol, že operáciu v Minnesote spustil v reakcii na obvinenia z podvodu proti niektorým členom tamojšej somálsko-americkej komunity. V Minnesote žije okolo 80.000 ľudí somálskeho pôvodu, prevažná väčšina z nich má americké občianstvo. Trump ich opakovane očierňoval, nazval „odpadom“ a hrozil im vyhostením.

Pri zásahu v Minneapolise agent Imigračného a colného úradu (ICE) z bezprostrednej blízkosti zastrelil tromi ranami 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Podľa agenta aj Trumpovej administratívy sa pokúšala do neho naraziť.

Na videu z miesta činu vidieť, že sa mu autom vyhýbala. Federálne aj štátne policajné manuály uvádzajú: „ak je možné ustúpiť z dráhy vozidla, streľba je neopodstatnená.“

Vance vo štvrtok smrť ženy označil za tragédiu, trval však na tom, že na agenta chcela zaútočiť. Vyjadril sa aj k utorkovému zadržaniu päťročného chlapca. Obvinil médiá z nesprávneho interpretovania situácie a uviedol, že chlapec zostal sám, keď sa jeho otec pokúsil pred agentami utiecť. „Čo mali robiť?... Mali nechať 5-ročného chlapca zmrznúť na smrť?“ uviedol.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť informovalo, že otec chlapca - Adrian Alexander Conejo Arias - bol v krajine nelegálne. Podľa Reuters právnik rodiny z Ekvádoru odmietol obvinenie, že zadržaný muž sa snažil utiecť. Potvrdil, že rodina bola v USA legálne a o azyl požiadala v roku 2024.

Starosta Minneapolisu Frey vo štvrtok povedal, že mestskí a štátni predstavitelia vítajú spoluprácu s federálnymi orgánmi na stíhaní násilných zločincov „bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú“. Odmietajú sa však zapojiť do „lovu človeka, otca, ktorý neurobil nič zlé“.

Spomínané incidenty vyvolali v Minnesote rozsiahle protesty. Jedna z demonštrácii v nedeľu narušila omšu v kostole v meste St. Paul, v dôsledku čoho úrady vo štvrtok zadržali najmenej troch ľudí.

Agentúra AP informuje, že protesty v metropolitnej oblasti Minneapolisu sú naplánované aj na piatok. Podľa hovorkyne organizácie MoveOn Britt Jacovichovej sa očakávajú podporné zhromaždenie aj v iných častiach Spojených štátov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Španielsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Španielsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru

DNES - 10:08Zahraničné

Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok povedal, že jeho krajina sa nepridá k novozaloženej Rade mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump.

Spojené štáty oficiálne vystúpili z WHO

Spojené štáty oficiálne vystúpili z WHO

DNES - 8:08Zahraničné

Spojené štáty vo štvrtok oficiálne vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie.

ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie

ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie

DNES - 6:01Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ

Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ

DNES - 5:58Zahraničné

Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“.

Vosveteit.sk
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP